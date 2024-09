Il Vanoi ricorda Zortea, Lenzi, Zandonai e l’emigrazione locale con una messa e una mostra: domenica 22 settembre alle 10 a Canal San Bovo

Domenica 22 settembre alle 10.00 a Canal San Bovo, santa messa della Comunità e commemorazione del 15° anniversario della morte dei trentini Zortea, Lenzi e Zandonai e delle altre vittime della tragedia in Brasile

Canal San Bovo (Trento) – Una messa della comunità, una conferenza e una mostra per non dimenticare chi è partito dalla valle lasciando tutto. Ma anche chi ha perso la vita nel viaggio della solidarietà in Brasile, sognando progetti e nuove amicizie. Sarà quindi un momento in ricordo di tutti gli emigranti, domenica mattina 22 settembre a Canal San Bovo, con commemorazione del 15° anniversario – che ricadeva il primo giugno scorso – della morte di Luigi Zortea, e delle altre vittime trentine della tragedia del volo Air France 447. A seguire l’inaugurazione della mostra e altri momenti conviviali.

Sabato sera, a Canal San Bovo, appuntamento in teatro con il giornalista, Renzo Maria Grosselli, per una conferenza sull’emigrazione dal Vanoi verso il Brasile e la colonia di Santa Teresa ES (Canal San Bovo, Teatro Parrocchiale, ore 20.30).

Il viaggio del Vanoi in Brasile nel 2010