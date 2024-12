“Il turismo trentino cerca te”: aperta la raccolta candidature per la stagione invernale 2024/2025

Anche quest’anno Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento è in campo per offrire una risposta concreta ai fabbisogni di personale del settore turistico trentino per la stagione invernale 2024/2025, lanciando l’ormai consolidata campagna invernale “Il turismo trentino cerca te!”

Trento – La campagna intende favorire l’incontro tra gli operatori turistici che offrono possibilità di inserimento lavorativo nelle più svariate figure – cucina, sala/bar e piani, accoglienza e wellness – con lavoratori qualificati in cerca di nuove opportunità professionali nel settore.

L’obiettivo della campagna è duplice: offrire un’esperienza di accoglienza indimenticabile al turista che sceglie il nostro territorio come meta per le proprie vacanze invernali, attrarre sul territorio professionisti del settore in cerca di una proposta di lavoro e di un luogo in cui poter sperimentare un nuovo progetto di vita e crescita professionale.

Al fine di offrire una risposta sempre più puntuale e immediata, sia ai lavoratori, sia alle aziende del settore, quest’anno la campagna si arricchisce di nuove iniziative di reclutamento e selezione di personale offrendo, oltre alla candidatura alla campagna generale “Il turismo cerca te”, anche la possibilità di candidarsi a specifiche offerte di lavoro relative ai soli profili professionali di cameriere o cuoco con esperienza, proposte da strutture turistiche che offrono alloggio. I lavoratori qualificati nei due profili specifici potranno dunque candidarsi a questa campagna dedicata in cui vitto e alloggio sono assicurati.

Come candidarsi alla campagna generale “Il turismo cerca te”

Il lavoratore che desidera candidarsi alla campagna “Il turismo trentino cerca te! – Stagione invernale 2024/2025”, è invitato a compilare il form presente alla pagina generale dedicata al Turismo del sito di Agenzia del Lavoro. Il candidato entrerà a far parte di una lista di disponibilità al lavoro e verrà segnalato dal team di esperti di incontro domanda e offerta di Agenzia del Lavoro alle diverse strutture turistiche territoriali in cerca di personale nei più svariati ambiti: dalla cucina, alla sala/bar e piani dall’accoglienza al benessere del cliente.

Se in linea con il profilo ricercato, il lavoratore verrà contattato direttamente dal datore di lavoro per svolgere un primo colloquio conoscitivo e valutare eventuali opportunità di inserimento in azienda.

Come candidarsi alla campagna dedicata a cuochi e camerieri con offerta di alloggio garantito

Nell’ambito della campagna “Il turismo trentino cerca te! – Stagione invernale 2024/2025”, sulla base dei fabbisogni di personale emersi dal territorio, Agenzia del Lavoro con il supporto di Trentino Sviluppo, ha avviato una campagna provinciale e nazionale ad hoc per l’attrazione di figure qualificate di cuochi e camerieri, disponibili a spostarsi dal proprio luogo di residenza o domicilio per lavorare in una struttura ricettivo/alberghiera del territorio trentino che offre possibilità di alloggio.

I lavoratori interessati potranno accedere a questa opportunità compilando un form specifico presente alla pagina dedicata alla campagna sul sito di Agenzia del Lavoro. Gli iscritti verranno preselezionati tramite un colloquio conoscitivo con gli operatori esperti di incontro domanda e offerta di Agenzia del Lavoro che, a seconda del profilo e del livello di competenza, procederanno con il matching favorendo l’incontro tra il candidato ideale ed il giusto posto di lavoro.

Come richiedere personale

Gli operatori turistici possono richiedere i profili dei professionisti del settore iscritti alle compagne, interessati e disponibili al lavoro, compilando un semplice form disponibile alla pagina dedicata del sito di Agenzia del Lavoro. Verranno successivamente contattati dagli esperti di incontro domanda e offerta del proprio Centro per l’impiego di riferimento per valutare la modalità più efficace di preselezione e invio dei candidati in linea con le posizioni richieste.

Per maggiori informazioni

Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura alla campagna generale e specifica, oltre che sulle modalità di richiesta personale, sono fornite nella pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro:

www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/Trova-lavoro-Campagna-IL-TURISMO-ASSUME-Stagione-invernale-2024