Il turismo di ieri e di oggi in scena all’Apsp del Vanoi, raccontato con molti figuranti

Nei giorni scorsi l’evento a Canal San Bovo

Canal San Bovo (Trento) – Il giardino dell’Apsp Valle del Vanoi ha ospitato l’atto conclusivo di un progetto denominato “Il Turismo ieri oggi e domani”. Dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali, l’evento è entrato nel vivo, regalando agli ospiti presenti, momenti di grande emozione. In molti hanno rivissuto le loro prime esperienze lavorative in piccole e grandi strutture locali, ma anche i periodi difficili, i sacrifici, quando si lasciava tutto per trovare un’occupazione. Con questo progetto, l’Apsp del Vanoi ha cercato di ricostruire la storia del turismo nelle valli del Vanoi e di Primiero, ponendo l’attenzione, in particolare, su come il turismo ha cambiato il volto del territorio e la cultura locale.

Il filo conduttore dell’evento, è stato il turismo, rappresentato attraverso diverse dimensioni: il turista che nel tempo ha mostrato interesse verso il territorio, i mezzi di trasporto con cui si raggiungevano le valli, lo stile di vita dei valligiani, che spesso nel corso della storia si è differenziato da quella del turista, l’ospitalità, ovvero come nel tempo le strutture ricettive si sono adattate e migliorate. Queste dimensioni, considerate nelle diverse epoche storiche, sono state rappresentate, attraverso una sfilata, intervallata da spettacoli storici e sketch raffiguranti scene reali ma anche bizzarre, della vita di un tempo.

“La realizzazione dell’evento – spiega l’Apsp del Vanoi – è stata possibile grazie al grande impegno reso da tante persone, tra i quali ci preme nominare i nostri ospiti, poiché le loro testimonianze storiche, raggruppate poi in un piccolo opuscolo, sono state delle preziose fonti attendibili per la ricerca storica”.

Infine, l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Canal San Bovo, Davide Casadio, ricordando un passato con un’offerta molto fiorente in termini di ospitalità nel Vanoi, auspica per il futuro – riconoscendo nel territorio uno spazio montano con caratteristiche uniche -, un turismo sostenibile, capace di diventare un potenziale per la crescita economica, intesa anche come espansione dell’offerta ricettiva e dei servizi ad essa connessi.

Il progetto dell’Apsp, “Turismo, ieri, oggi e domani”, rientra in una progettualità di integrazione con il territorio che da anni le amministrazioni dell’Apsp, sostengono e portano avanti. Nel settembre 2018 era stato organizzato l’evento “Storie de Sposi”, dove già si era visto come questi eventi rappresentano occasioni uniche per facilitare la relazione ed il contatto con il territorio e la comunità, permettendo di abbattere le barriere ed i pregiudizi che vedono ancora la casa di riposo come un luogo di triste ed isolato.