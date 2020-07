Dolomiti, il temporale non ferma l’elisoccorso sulle Pale: recuperate illese due escursioniste straniere (VIDEO)

Poco prima, intervento sul Piz Ciavazes (in basso) mercoledí pomeriggio. Lo stesso elicottero è stato deviato su un’altra operazione in soccorso a due escursioniste in difficoltà

Primiero (Trento) – Le due donne, di nazionalità belga del 1989 e 1990, stavano per affrontare la parte attrezzata del sentiero Sedole (gruppo Pale di San Martino) che dal rifugio Treviso Canali porta al rifugio Pradidali, quando una delle due ha avuto un attacco di panico e non era più in grado di proseguire autonomamente.

La chiamata di emergenza, è arrivata poco dopo le 16. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha fatto sbarcare sul posto il Tecnico di Elisoccorso.

A causa della fitta nebbia l’elicottero è dovuto scendere in piazzola a Fiera di Primiero – dove a anche rifornito il velivolo – mentre il tecnico di elisoccorso assisteva le due escursioniste e le accompagnava più a valle in sicurezza.

Grazie ad una finestra di bel tempo, passate ormai le 18, l’elicottero con a bordo un operatore della Stazione Primiero è riuscito a salire in quota e a recuperare il tecnico di elisoccorso e le due escursioniste. Per la ragazza in difficoltà non è stato necessario il ricovero in ospedale.

In breve

Si è concluso verso le 17 un lungo intervento in aiuto a una cordata di due scalatori sul Diedro Vinatzer (Piz Ciavazes, gruppo del Sella). I due, un uomo del 1973 di nazionalità italiana e residente in provincia di Brescia e una donna del 1979 di nazionalità polacca e residente a Verona, si trovavano al quarto tiro della via quando una scarica di sassi ha danneggiato le loro corde lasciandoli fortunatamente illesi. I due, un uomo del 1973 di nazionalità italiana e residente in provincia di Brescia e una donna del 1979 di nazionalità polacca e residente a Verona, si trovavano al quarto tiro della via quando una scarica di sassi ha danneggiato le loro corde lasciandoli fortunatamente illesi.