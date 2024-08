“Il re delle Dolomiti”, presentazione del libro fotografico dedicato al Cimon della Pala, mercoledì 21 agosto alle ore 20.30 al Palazzo delle Miniere

La guida alpina Narci Simion e Martino Tisot, dialogheranno con l’autore del libro fotografico, Alessandro Simon Tinòl

Primiero (Trento) – “Un giorno come tanti, perso nel mio girovagare in montagna, seduto con la mia fedele compagna sulla cima Costazza, guardando in direzione della parete sud della Marmolada detta anche la “Regina delle Dolomiti”, mi chiesi: ma il Re, chi è? La risposta era davanti ai miei occhi, el Zimon, in tutta la sua imponente magnificenza mi ricordava che la felicità e l’amore sono cose semplici e al contempo fugaci”. Così Alessandro Simon Tinòl, l’autore del libro fotografico dedicato al Cimon della Pala. spiega come è nata l’idea del titolo che ha dato al suo volume.

Mercoledì 21 agosto alle ore 20.30 al Palazzo delle Miniere, Narci Simion – guida alpina – e Martino Tisot ne parleranno con l’autore. Proprio Narci Simion nella sua prefazione al libro scrive: “Scorrendo lentamente le pagine di questa rassegna fotografica si potranno ‘assaporare’ i paesaggi alpestri ritratti negli insoliti aspetti delle alte quote, nelle mutevoli tonalità stagionali e nelle condizioni di luce più singolari. Sono certo che il lettore riuscirà a percepire il fascino che il Cimon della Pala – Re delle Dolomiti – continua a esercitare, generazione dopo generazione, su tutti coloro che hanno il privilegio di transitare sotto il suo spettacolare profilo”.