Il quotidiano “Trentino” non sarà più in edicola: ultima edizione cartacea sabato 16 gennaio 2021

Resterà l’edizione online del quotidiano

Trento – Il giornale Trentino, storica testata della provincia che – precedentemente con il nome Alto Adige – era edito dal 1945, chiude. Lo ha comunicato con una lettera a tutti i dipendenti, una nota del Consiglio di Amministrazione.

Il Trentino (ex Alto Adige) era edito in provincia dalla società Seta; fu poi acquisito dal Gruppo Editoriale L’Espresso-Repubblica, per passare tre anni fa sotto il controllo del gruppo editoriale Athesia di Bolzano. La sede principale è a Trento in Via Sanseverino, ma ha redazioni anche a Rovereto e a Riva del Garda. L’organico è composto attualmente da 18 giornalisti.

“E’ l’effetto – riporta la nota dell’editore – della grave crisi in cui versa il comparto editoriale, in particolare quello della carta stampata, aggravata dal perdurare della pandemia Covid19 che non accenna a scemare”.

Quello di sabato 16 gennaio, sarà l’ultimo numero in edicola. Resterà però la versione digitale della testata, che si trova all’indirizzo www.giornaletrentino.it.

La nota precisa che: “La decisione, pensata a lungo e molto sofferta, è stata deliberata in data odierna (15 gennaio) dal Consiglio di Amministrazione della società. Negli ultimi anni sono stati presi tutti i provvedimenti possibili al fine di salvare la testata giornalistica:

a) riapertura delle sedi periferiche di Rovereto e Riva del Garda con conseguente inserimento di nuove forze redazionali.

b) Inserimento di nuovi prodotti editoriali di pregio.

c) Ricorso agli ammortizzatori sociali per il personale giornalistico e amministrativo/gestionale per il contenimento dei costi.

d) Sinergie interne al gruppo editoriale per massimizzare l’efficienza e contenere i costi di produzione, diretti e indiretti.

e) Intervento dei soci per il ripianamento delle perdite pregresse e successiva fusione societaria.

Purtroppo, nonostante tutto questo, il degrado degli indicatori economici ha raggiunto livelli tali da non consentire più la continuità delle edizioni di questa storica testata. La società comunica che non ci saranno licenziamenti ma solo il ricorso agli ammortizzatori sociali per il personale giornalistico mentre il personale amministrativo/gestionale non subirà ulteriori provvedimenti rispetto a quanto già in atto. Alcune risorse giornalistiche saranno dirottate al web per il già citato ampliamento e rafforzamento di questo importante comparto”.