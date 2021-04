Il Museo Diocesano di Trento riapre con molte novità da mercoledì 5 maggio (VIDEO)

Posted on

Con taglio Irpef voluto da Renzi risparmio medio di 1.000 euro per una famiglia bireddito e di 500 euro per quella monoreddito Venezia – Per i redditi da lavoro dipendente al di sotto dei 25.000 euro lordi all’anno, l’aumento delle detrazioni Irpef voluto da Renzi, ovvero gli 80 euro mensili netti in più in busta paga, […]