Il ministro Graziano Delrio cittadino onorario di Bocenago in Trentino

Graziano Delrio cittadino onorario di Bocenago, è da tempo amico del Trentino

Trento - “Oggi onoriamo un uomo vero è un onore per il Trentino”, scrive in un tweet il presidente della Provincia di Trento Ugo Rossi presente, con Sindaco e popolazione locale, alla solenne cerimonia di conferimento della cittadinanza al ministro Delrio, recentemente riconfermato al Governo anche con il nuovo premier Gentiloni.

Chi è Graziano Delrio

Laureato in Medicina, è specialista in endocrinologia. È docente e ricercatore all’Università di Modena e Reggio Emilia, pur se non risulta ricoprire alcun ruolo nella medesima università. Ha perfezionato i suoi studi fra Gran Bretagna ed Israele. Ha fondato e presieduto l’Associazione Giorgio La Pira con cui ha promosso numerose iniziative culturali e allacciato rapporti con il Medioriente. Ha ricoperto il suo primo incarico istituzionale nel 1999 subentrando al Consigliere Comunale Giuseppe Davoli il quale si dimise perché assunse l’incarico di Assessore in Giunta. Graziano Delrio quindi, primo dei non eletti, prese il suo posto come Consigliere Comunale a Reggio Emilia per il Partito Popolare Italiano. Nel 2000 è eletto consigliere regionale dell’Emilia-Romagna con oltre 4.000 preferenze. In Consiglio regionale ha presieduto la Commissione sanità e politiche sociali. Nel 2001 ha aderito alla Margherita. A 22 anni ha sposato Anna Maria: insieme hanno nove figli, cinque femmine e quattro maschi.

Sindaco di Reggio Emilia

Alle elezioni comunali del 12 e 13 giugno 2004 è eletto sindaco di Reggio Emilia al primo turno con il 63,2% dei voti, divenendo il primo sindaco di Reggio dal 1945 a non aver militato nel PCI. Alle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009 è stato riconfermato sempre al primo turno con il 52,5% dei voti.

Presidente ANCI e Ministro

Graziano Delrio è stato Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI): il 5 ottobre 2011 è stato eletto presidente per acclamazione, succedendo così a Sergio Chiamparino ex sindaco di Torino, dopo una competizione interna al Partito Democratico che lo vide contrapposto a Michele Emiliano (quest’ultimo era sostenuto da molti sindaci del sud e da Nichi Vendola, mentre Delrio dalla dirigenza ANCI). Delrio vinse quella competizione che lo portò a divenire presidente ANCI per soli 4 voti (89 Delrio, 85 Emiliano). Era vicepresidente già dal 2005 con la delega al welfare, poi, dal 2009, alla finanza locale e al personale. È membro della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Presiede la campagna nazionale per i diritti di cittadinanza e il diritto di voto per le persone di origine straniera L’Italia sono anch’io promossa da una ventina di associazioni della società civile. Il 28 aprile 2013 è Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo presieduto da Enrico Letta. In seguito, il 26 giugno 2013, riceve la delega per lo sport in seguito alle dimissioni del ministro Idem.

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il 22 febbraio 2014 è Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario del consiglio, nel Governo Renzi.

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il 2 aprile 2015 è nominato Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito alle dimissioni di Maurizio Lupi. Delrio è il primo Ministro di un Governo a giurare nelle mani del neo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con il neo premier Gentiloni, Delrio viene riconfermato al Governo.