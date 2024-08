Il Ministro Giorgetti in Trentino: la Montagna e le Olimpiadi: “Non sporchiamo la festa con polemiche” (VIDEO)

Il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti – in vacanza a Primiero, in Trentino – è intervenuto sui temi caldi, ma anche sulla montagna e la sua passione per la politica fin da quando è stato sindaco del suo Comune. Grande interesse anche da parte del pubblico presente in sala

Primiero (Trento) – Sala gremita lunedì sera, al teatro oratorio di Primiero, per ascoltare il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti che con la sua grande empatia ma anche con una lunga esperienza politica, ha richiamato l’attenzione dei molti presenti. In sala anche il governatore trentino Maurizio Fugatti, oltre ai sindaci, al presidente della Comunità e a molte altre autorità civili e militari.

Al centro dell’attenzione dell’incontro organizzato dalle parrocchie di Primiero Vanoi Mis, con la regia di don Giuseppe Da Pra e moderato da Walter Taufer, presidente delle Acli di zona, i molti volti del vivere in montagna: ieri e oggi ma soprattutto con lo sguardo attento al domani. Senza dimenticare, l’importante ruolo che spetta alle comunità locali, cercando di far restare i giovani, per far crescere i loro territori.

Nel lungo confronto, il Ministro ha parlato anche di Olimpiadi e polemiche politiche, invitando tutti a festeggiare e a non sporcare questi successi. Ha ricordato inoltre i prossimi importanti appuntamenti a Roma e i numeri di questo Governo, nonostante le polemiche – ha evidenziato – ma anche del senso più vero del vivere la montagna. “Del resto – ha concluso Giorgetti – in politica contano i fatti”. Dopo alcuni giorni di relax tra passo Rolle, Fiemme e Primiero, il Ministro è già pronto per rientrare a Roma, dove lo attendono molti impegni politici e tanti bei ricordi ai piedi dele splendide Dolomiti, patrimonio Unesco.

Guarda l’intervista al ministro Giorgetti e al governatore trentino Fugatti (VIDEO)