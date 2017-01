Il Mart di Rovereto rinnova l’appuntamento con “La Shoah dell’arte”

Da venerdì a domenica eccezionalmente esposte quattro opere del pittore Anton Zoran Mušič

Rovereto – Terza edizione per La Shoah dell’arte, il progetto patrocinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per “ricollocare la memoria nella sua funzione di aiuto nella percezione della realtà”. Ogni anno in occasione del Giorno della memoria, numerosi musei e teatri partecipano all’iniziativa esponendo opere o diffondendo testi di artisti che hanno vissuto la Shoah. Anche il Mart di Rovereto aderisce al progetto, fin dalla prima edizione.

Venerdì, sabato e domenica nelle sale della Collezione permanente dedicate all’arte contemporanea, saranno eccezionalmente esposte alcune opere di Anton Zoran Mušič (Boccavizza, 12 febbraio 1909 – Venezia, 25 maggio 2005) che fu internato a Dachau.

Durante la giornata di venerdì 27, inoltre, alle ore 11, 12, 14, 15 e 16, i mediatori del Mart accoglieranno i visitatori del museo per fornire loro informazioni sul progetto e sui quadri eccezionalmente in mostra. Attraverso l’esposizione delle opere e la loro conoscenza contestualizzata, sarà possibile approfondire una delle pagine più dolorose della storia. La partecipazione agli approfondimenti, per singoli visitatori o per gruppi, è compresa nel biglietto di ingresso al Museo, non è necessario prenotare. Sabato sera, inoltre, un altro appuntamento nella piazza del Mart commemorerà il Giorno della memoria. All’interno della rassegna #Supersabato al Polo, a cura del Centro Servizi Santa Chiara, in collaborazione con il Mart, la Biblioteca civica Tartarotti e il Nuovo Cineforum Rovereto, verrà proiettato il documentario Austerlitz di Sergei Loznitsa (Germania, 2016, 94 minuti), già presentato durante l’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (Fuori concorso) e al Toronto Film Festival 2016 (Selezione Ufficiale). La proiezione sarà preceduta dall’incontro con il regista e con il curatore Sergio Fant, alle ore 18. Entrambi gli appuntamenti avranno luogo all’Auditorium Fausto Melotti.