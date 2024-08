Il maltempo sferza ancora il NordEst: piante sradicate in Alto Adige, frane tra Veneto e Friuli

Maltempo: a Merano e Bressanone alberi caduti su strade e auto. Stessa situazione tra Veneto e Friuli

NordEst – Forti raffiche di vento e fulmini hanno crerato disagi in tutta la provincia. Danneggiato un mezzo della polizia locale meranese. Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e fulmini, si sono abbattuti in serata su tutta la provincia. La strada statale del Brennero è interrotta a Bressanone nord a causa della caduta di un albero. A Merano, invece, un albero colpito da un fulmine ha centrato un’auto della polizia municipale in via Cavour. Il mezzo è stato distrutto, non ci sono feriti.

Strade chiuse tra Veneto e Friuli

Il forte maltempo della notte scorsa ha provocato due frane che hanno interrotto alcune tra le principali direttrici montane di collegamento tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sono impraticabili temporaneamente, nel tratto a cavallo tra le due regioni, le strade regionali Fvg 355 e 465 per presenza di detriti sulla carreggiata. L’unica arteria disponibile è quella che attraversa Forni di Sopra e raggiunge la provincia di Belluno. La prima frana si è verificata a Sappada, in corrispondenza del Rio Acquatona: sul posto, fin dalla scorsa notte, i vigili del fuoco volontari di Forni Avoltri e di Santo Stefano di Cadore e le squadre del comando di Udine, con i tecnici del Soccorso alpino e agli addetti di Fvg Strade.