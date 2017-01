Il lupo torna a farsi sentire sulle Piccole Dolomiti (video)

Registrati per la prima volta in Trentino gli ululati di un branco

Trento – Come ululano i lupi, e perchè lo fanno? E’ possibile determinare il numero dei lupi di un branco ascoltando i loro ululati? E’ quanto si spiega nel report mensile di dicembre 2016 pubblicato oggi sul sito Orso e grandi carnivori https://orso.provincia.tn.it/News/Dicembre-2016.

Nel Report le ultime news sulla popolazione di orsi (ma si sa che nei mesi invernali i plantigradi riposano e non danno molte notizie di sè) e di lupi presenti in Trentino. Sui lupi, in particolare, il sito offre uno straordinario documento sonoro: la registrazione, per la prima volta in Trentino, delle vocalizzazioni (ululati) di un gruppo di lupi, con ogni probabilità il branco/gruppo famigliare della Lessinia, o parte di esso.

Il “coro” dei lupi è stato registrato sul gruppo del Carega/Piccole Dolomiti da un escursionista del posto lo scorso 28 dicembre.