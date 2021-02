Il lockdown non frena i runner primierotti: ottimi risultati nel cross di Villa Lagarina

Posted on

Entro i prossimi mesi dovrebbe essere ufficializzato dalla Provincia di Trento, il progetto definitivo per la messa in sicurezza della viabilità di passo Rolle, con un investimento di circa 5 milioni di euro Primiero San Martino (Trento) – Arrivato a Primiero per la firma dell’accordo sull’utilizzo della fibra ottica, tra Acsm e Trentino Network, l’assessore provinciale […]