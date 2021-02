Il Giro d’Italia per quattro giornate in Trentino a maggio con Fedaia e Pordoi

Passaggio sui passi dolomitici Fedaia e Pordoi nella tappa da Sacile a Cortina il 24 maggio e poi il giorno di riposo a Canazei; da Canazei a Sega di Ala il 26 maggio e da Rovereto a Stradella il 27 maggio

Trento – Il percorso del Giro d’Italia n. 104 è stato svelato ufficialmente sui canali social della manifestazione e in diretta dagli studi Rai di Milano. Anche in questa edizione della gara rosa il Trentino giocherà un ruolo di assoluto rilievo.

Per quanto riguarda le tappe trentine sono state confermate tutte le anticipazioni di un mese fa, quando lo staff di RCS era salito in Trentino per alcuni sopralluoghi e incontri con le amministrazioni. Saranno dunque quattro in totale le giornate in Trentino della gara rosa.

Si comincerà il 24 maggio nel corso della 16a tappa da Sacile a Cortina, durante la quale i girini scaleranno il Fedaia e il Pordoi, per trasferirsi in serata a Canazei dove il 25 maggio è previsto un giorno di riposo.

Tutta trentina la tappa del 26 maggio che da Canazei raggiungerà Sega di Ala percorrendo le valli di Fassa, Fiemme e Cembra, passando da Trento e Rovereto, quindi l’Altopiano di Brentonico prima dell’ultima asperità fino a Sega di Ala. Il 27 maggio, infine, la tappa da Rovereto a Stradella, la più lunga di questa edizione del Giro, con ben 228 km.