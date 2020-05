Il “Financial Times” incorona il governatore Zaia ma lui replica: “Resto in Veneto, basta manfrine, si voti il 12 luglio”

NordEst – Continuano le indiscrezioni, rilanciate anche da autorevolissimi organi di stampa internazionali sul futuro del presidente del Veneto: é la volta del britannico Financial Timesi, circa ambizioni nazionali e romane del leghista Luca Zaia. Il politico, Doge coneglianese dal tratto moderato e pragmatico, felicemente alla guida del Veneto dal 2010, forte del successo del modello Veneto nella gestione sanitaria pandemica, è dato in corsa per prendere il posto del segretario del Carroccio Matteo Salvini alla guida del partito, secondo alcune interpretazioni, rinunciando così alla ricandidatura in Regione.

Netta la risposta dell’interessato, nel corso della conferenza stampa quotidiana presso la Protezione Civile di Marghera.

❌❌❌ #CORONAVIRUS / TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA. ❌❌❌ Pubblicato da Luca Zaia su Martedì 5 maggio 2020

(Guarda il VIDEO da 46′ sul servizio pubblicato dal FT)

“Tutti mi vogliono da qualche parte – ha sottolineato con ironia Zaia – ma io resto in Veneto. Sallustio diceva che il sentimento che viene dopo la gloria è l’invidia. Piantela con questa storia che ci crea solo problemi, dobbiamo governare una regione complessa e non abbiamo tempo da perdere in distrazioni”. Sulle parole del lusinghiero editoriale di Ft, Zaia non lascia spazio ai retroscena. “Astro nascente?

E’ un’ossessione, stiamo parlando di sondaggi fatti in un momento particolare. Non me ne frega niente. Nelle classifiche sono in testa tutti quelli che si sono occupati di Coronavirus, da Conte in giù. Poi la politica ha un corso diverso dal Coronavirus, non sono minimamente interessato, lasciatemi fuori da queste manfrine”.