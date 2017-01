Bolzano – Torna la giuria degli studenti Euregio per il Film festival di Bolzano in progamma dal 5 all’8 aprile 2017. Sono 9 i ragazzi che andranno a comporre la giuria, 3 dal Trentino, 3 dall’Alto Adige e 3 dal Tirolo. La selezione è rivolta esclusivamente a studenti e studentesse di quarta superiore. Nei 4 giorni di festival i ragazzi e le ragazze potranno partecipare ad un workshop bilingue, durante il quale potranno apprendere i segreti del lavoro di un critico cinematografico ed acquisire strumenti per essere in grado di giudicare un film. Le candidature devono essere presentate entro il 10 febbraio 2017.

Dal 2016 il Film Festival di Bolzano ha anche una giuria di studenti. Oltre alle due giurie di esperti internazionali chiamati a premiare documentari e lungometraggi e alla giuria popolare costituita dal pubblico in sala, il festival chiama a Bolzano 9 studenti del liceo a giudicare il migliore tra 6 film o documentari, destinati ad un pubblico giovane. Scopo del progetto è quello di avvicinare le giovani generazioni al mondo del cinema, dando loro strumenti di conoscenza.

Il film che sarà decretato vincitore dalla giuria sarà inserito all’interno del programma “Cinema&Scuola” su tre territori dell’Euregio alla presenza del regista.

Informazioni sull’iniziativa si possono trovare sul sito

filmfestival.bz.it/it/2016/11/18/cercasi-membri-per-la-giuria-studenti-delleuregio