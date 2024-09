Il convento dei Cappuccini di Trento accoglierà i migranti da ottobre

Progetto di Centro Astalli, frati e Comune

Trento – A partire dal prossimo ottobre, il Convento dei frati Cappuccini in via della Laste a Trento aprirà le sue porte per offrire un rifugio ai migranti. L’iniziativa – informa una nota – è frutto della collaborazione tra il Centro Astalli, i frati cappuccini e il Comune di Trento, e si inserisce nell’ambito delle attività della “Chiesa che accoglie”. Lo scorso anno, grazie alla collaborazione tra enti e al contributo di 297 cittadini, è stato possibile aprire anticipatamente e l’operatività del dormitorio alle ex scuole Bellesini di Trento, offrendo accoglienza a 178 richiedenti asilo.

Secondo quanto riporta il Centro Astalli, il sistema di accoglienza in Trentino “sta attraversando gravi difficoltà”, e nel 2023, su 1.805 domande di protezione internazionale presentate, solo 319 persone hanno ricevuto accoglienza, “in un contesto di smantellamento dell’accoglienza diffusa e concentrazione dei migranti nelle strutture del capoluogo”. Il convento ospiterà fino a 32 persone.

In breve

Rovereto, inaugurato il sottopasso di piazzale Orsi con otto mesi di anticipo

Le associazioni Alzheimer in Trentino

Al via la 38esima edizione di Trento Musicantica

Al Museo Ladino di Fassa l’arte si fa denuncia

Inaugurata la nuova scuola di Dimaro Folgarida alla presenza del presidente della Provincia

Fondazione Mach, al via un nuovo anno scolastico per 786 studenti

“Si chiamava villeggiatura”: un nuovo incontro al Parco della Predara

Ai Suoni delle Dolomiti le voci poliedriche delle Faraualla