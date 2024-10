Il Coni Trentino ha premiato i suoi campioni Consegnate 102 onorificenze sportive

Il Comitato Provinciale Coni di Trento ha radunato i propri campioni dei vari sport presso il teatro Sanbapolis per celebrare chi nell’anno 2022, fra l’altro la stagione delle Olimpiadi Invernali di Beijing, ha ottenuto medaglie e risultati significativi

Trento – «È una giornata significativa ed emozionante – ha evidenziato il presidente di Coni Trento Paola Mora –, che amo definire la festa della squadra dello sport, nella quale vengono premiati atleti, dirigenti, società sportive e tecnici che si sono particolarmente distinti nell’anno 2022 e nell’anno 2023 e 2024 per il Comitato italiano paralimpico. Un mondo sportivo che si sta apprestando ad ospitare le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con il Trentino protagonista nelle discipline dello sci nordico e nelle gare nordiche paralimpiche, e che racchiude 1200 società sportive e più di 80.000 tesserati».

Paola Mora, assieme al presidente del Cip Trentino Massimo Bernardoni, al Commissario del Governo di Trento Giuseppe Petronzi, al presidente del Consiglio Provinciale di Trento Claudio Soini, all’Assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità, con funzioni di Vicepresidente Francesca Gerosa, all’assessore allo sport del Comune di Trento Salvatore Panetta e al presidente del Coordinamento trentino per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 Tito Giovannini hanno premiato ben 102 atleti, tecnici e dirigenti in rappresentanza di 21 federazioni sportive fra gli sport olimpici e paralimpici.

Significativo l’intervento della vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa: «È un onore essere presente a questa cerimonia che rappresenta il mondo dello sport Trentino. Abbiamo tanti talenti, tanti campioni e campionesse, che quando vanno in giro per il mondo sono gli ambasciatori del nostro territorio e della nostra cultura. Lo sport è un universo basato sul volontariato, formato da gente preziosa con una straordinaaria passione. Per questo motivo ritengo un dovere per la Provincia investire nelle infrastrutture, ma anche nel Coni e nelle Federazioni per far crescere i giovani. Lo sport è una palestra di vita importantissima, che deve essere tutelata e sostenuta».

Una sfilata di campioni

Tanti sport diversi, fra quelli estivi e invernali, compresi anche i rappresentanti del mondo paralimpico che sta crescendo in mondo esponenziale in queste ultime stagioni. Su tutti senza dubbio hanno goduto della vetrina i vincitori delle medaglie d’oro al merito sportivo per essersi aggiudicati l’oro ai campionati mondiali o medaglie alle Olimpiadi. Ovvero le 4 vincitrici del titolo iridato nella palla tamburello Arianna Chini, Sofia Magnani, Beatrice e Chiara Zeni, oltre al pinetano Pietro Sighel assente per allenamenti, il cui premio è stato ritirato da papà Roberto, tecnico ed ex atleta con ben 5 partecipazioni olimpiche nel suo palmares.

Sono poi state assegnate 12 medaglie d’argento al merito sportivo per risultati di rilievo in ambito internazionale e 41 medaglie di bronzo per i titoli italiani e altri piazzamenti di rilievo. Fra gli atleti più rappresentativi presenti in sala Daniel Oss per il ciclismo, Lara Naki Gutmann per il pattinaggio su ghiaccio, Annika Sieff per il salto speciale, Caterina Ganz e Giandomenico Salvadori per lo sci di fondo, Beatrice Scartezzini per la canoa, Aaron Gaio per lo sport orientamento, Diego Degasperi per l’automobilismo e Nicole Gabrielli per il tiro a segno.

Per il Comitato Italiano Paralimpico il presidente del Comitato Trentino Massimo Bernardoni ha consegnato le benemerenze ad Elisa Zendri, medaglia d’oro per meriti sportivi nell’atletica, Lucia Capovilla medaglia d’argento nel paraclimbing. Rinaldo Frisinghelli per lo Sport Team Vallagarina stella di bronzo come società, Enrico Panizza palma al merito di bronzo come tecnico del tennis tavolo, Fabio Rigo palma al merito di bronzo come tecnico del goalball e Maurizio Cagol stella di bronzo come dirigente.

Per quanto riguarda le stelle al merito sportivo Coni, assegnate ai dirigenti sportivi quella d’oro è stata assegnata a Stefano Osele per il tiro con l’arco, quella d’argento a Giorgio Malfer, per anni presidente della Fidal, quelle di bronzo a Geltrude Berlanda per il ciclismo, Renato Caroli per il basket, Gianni Martinelli per le bocce, Carlo Pompili per la vela e il giornalista Giacomo Santini per il ciclismo.

Le palme al merito tecnico, tutte di bronzo, sono invece andate a Giovanni Morana (tiro con l’arco), Massimo Pegoretti (atletica), Nicolò Rigatti (nuoto) e Thomas Sabatini

Onorificenze Sportive Coni 2022

Medaglia d’oro: Arianna Chini, Sofia Magnani, Beatrice Zeni, Chiara Zeni, Pietro Sighel.

Medaglia d’argento: Yeman Crippa, Daniele Buio, Filippo Zamboni, Cornelia Rigatti, Sara Trentini, Daniel Oss, Aaron Gaio, Mirco Campolongo, Enrico Magnani, Gabriele Merighi, Tommaso Merighi, Eros Valentini.

Medaglia di bronzo: Luca De Aliprandini, Tommaso Giacomel, Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz, Lara Naki Gutmann, Simone Deromedis, Caterina Carpano, Diego Degasperi, Roberto Istel, Agnese Baroni, Sara Daldoss, Beatrice Scartezzini, Nadia Battocletti, Irene Pedrotti, Michele Russo, Silvia Sevignani, Annika Sieff, Vittoria Giordani, Nicolò Renna, Ettore Moser, Stefano Penner, Filippo Penner, Giordano Straffellini, Lucia Mosna, Elisa Roner, Nicole Gabrielli, Stefano Ioris, Luca Borsari, Fabiano Bettega, Damiano Bettega, Francesco Corradini, Stefania Corradini, Mattia Debertolis, Rachele Gaio, Sebastian Inderst, Anna Pradel, Martina Rizzi, Nicole Scalet, Riccardo Scalet, Tommaso Scalet, Giacomo Zagonel.

Stella d’oro dirigenti sportivi: Stefano Osele

Stella d’argento dirigenti sportivi: Giorgio Malfer, Geltrude Berlanda, Renato Caroli, Gianni Martinelli, Carlo Pompili, Giacomo Santini.

Palma di bronzo: Massimo Pegoretti, Nicolò Rigatti, Thomas Sabatini, Giovanni Morana.

Onorificenze Comitato Paralimpico 2023

Medaglia d’oro al valore sportivo: Elisa Zendri

Medaglia d’argento al valore sportivo: Francesca Bosio, Lucia Capovilla

Stella di bronzo società: Rinaldo Frisinghelli – Sport Team Vallagarina

Palma di bronzo tecnico: Enrico Panizza e Fabio Frigo

Stella di bronzo dirigente: Maurizio Cagol

Premi Special Guest per i risultati 2024: Chiara Giuliana Filippi, Cristian Sighel, Stefano Dalvai, Loris Puleo, Alessandro Colombo, Gabriele Zendron, Paolo Ioriatti, Orietta Bertò, Cristian Seneca, Michele Oberburger, Fabio Zotta, Sebastiano Nardin, Marco Gabrielli, Maddalena Casagranda, Ugo Menegatti, Paolo Marziani, Dorothea Agetle, Alessia Magnabosco, Sergio Deflorian, Gabriele Dalla Piccola, Rosario Sevegnani, Sara Sicher, Nadia Bredice, Oscar Dalser, Michel Juan Pablo Perathoner, Marina Pettinella.