Il ‘caso’ di Simonino da Trento, dalla propaganda alla storia: lunedì 14 settembre ultimo giorno per visitare la mostra

Nuova conferenza online del Museo Diocesano

Martedì 15 settembre alle ore 17.30 il dott. Alberto Lai terrà un webinar aperto a tutti dal titolo Romanico lombardo, romanico trentino: scultura in Trentino tra XII e XIII secolo. L’intervento approfondirà il tema della scultura romanica in Trentino e dei suoi legami con quella di area padana e comacina, per arrivare fino all’attività di Adamo d’Arogno e delle maestranze campionesi nel cantiere del duomo tridentino. Per partecipare alla video conferenza è necessario iscriversi inviando una mail a valentinaperini@mdtn.it.

