Il “Camper vaccini” Apss Trento torna a Primiero: sabato 9 ottobre sarà a Imèr

Dopo la tappa dei giorni scorsi a Fiera di Primiero, il camper torna in valle

Imèr (Trento) – Nel pomeriggio di sabato 9 ottobre, il tour itinerante del camper dell’Azienda sanitaria trentina farà tappa presso le ex “Sieghe” di Imèr. Lo rende noto il Comune. Nei giorni scorsi erano state ben 28 le prime vaccinazioni a Fiera di Primiero, durante il mercato dle lunedì.

I cittadini potranno affidarsi all’esperienza di medici e infermieri che cercheranno di rispondere a tutte le informazioni riguardo al vaccino e chi vorrà potrà vaccinarsi direttamente sul posto (solo prima dose). L’iniziativa del camper itinerante è pensata per chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale quindi vengono somministrate solo prime dosi. La terza dose va prenotata al CUP online.

Dove effettuare i tamponi

Inj vista del prossimo 15 ottobre, quando scatterà l’obbligo di ‘green pass’ anche per i lavoratori, riproponiamo di seguito i punti tamponi attivi per la Comunità di Primiero:

Primiero, parco Vallombrosa. Ogni martedì e giovedì è operativo il drive-through dell’Apss del Trentino a Primiero, in zona parco Vallombrosa, con gli spazi all’aperto dove è possibile fare il tampone in modalità «pit stop» senza scendere dalla macchina. L’accesso al drive-through è possibile solo su appuntamento, con sintomi e prescrizione medica.

Mezzano, farmacia Zonta e a breve anche alla Farmacia Zanella nel Vanoi. Servizio di tampone rapido antigenico (con o senza prescrizione medica – validità green pass). Per prenotazioni: tel. 0439/67046 o whatsapp 366/4696223.

Covid point, ex Marangoni Feltre. E’ sempre operativo per i residenti nella Comunità di Primiero, anche il covid-point tamponi a Feltre, ricollocato all’ex Marangoni (località Peschiera – Via delle Industrie), dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 17.30 – per informazioni telefono 0439/8831 (centralino).

In breve

Tornano le inaugurazioni a Primiero: taglio del nastro a Tonadico con Failoni. L’assessore provinciale ha partecipato all’inaugurazione del rinnovato campo sportivo di Tonadico dopo i lavori di riqualificazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica, interventi finanziati al 70% dalla Provincia Autonoma di Trento sulla legge dello sport. Per l’occasione il campo sportivo è stato intitolato a Flavio Tavernaro, allenatore scomparso due anni fa, molto amato dalla comunità.

Poste e disservizi a Primiero. Dopo le molte segnalazioni di questi mesi, il Comune di Imèr ha inviato una richiesta ufficiale indirizzata agli Uffici Direzionali per la Provincia di Trento di Poste Italiane, unitamente agli uffici locali di Fiera, Imèr e Mezzano per chiedere il ripristino dell’alternanza dei giorni di apertura dei due uffici periferici, per eliminare così il disagio creato alla popolazione di tutto il basso Primiero. Nei prossimi mesi, con nuovi pensionamenti in vista, sono possibili ulteirori nuovi disagi in tutte le sedi.

Da Primiero in Val Canali in bici. Affidato dal Comune di Primiero San Martino, l’incarico di progettazione preliminare del nuovo percorso ciclopedonale di collegamento tra Tonadico e la val Canali. L’idea è di collegare alla ciclopedonale Imer-Paneveggio un ramo che conduce alla Val Canali, prevedendo l’innesto dal nuovo ponte al parco Clarofonte. Da qui il percorso dovrebbe procedere per la strada lungo Canali verso località Madonna della Luce a Tonadico, proseguendo poi verso località Cesurette e Castel Pietra per giungere in val Canali.

A malga Doch (Siror) all’interno della stalla verrà ricavata una sala latte e annesso spogliatoio. Lo stesso avverrà a malga Vallazza (Tonadico), grazie ad un ampliamento della stalla concessa in deroga.

Mercoledì 6 ottobre alle ore 16 presso la Sala Negrelli della Comunità di Primiero. Incontro pubblico organizzato da Spazio Argento rivolto alle assistenti private che operano nel territorio di Primiero.