Il 7 giugno 2015 nasceva dopo un sofferto referendum il Comune di Primiero San Martino: cosa ne pensate? Fusioni concluse?

E’ tempo di primi bilanci a sei anni dalla fusione di Transacqua, Tonadico, Siror e Fiera di Primiero. Il processo è oggi concluso? Imèr e Mezzano hanno speranze di ‘fidanzamento’? Sagron Mis resterà ‘separato’ in casa con Primiero? E Il Vanoi cercherà nuove gestioni associate con le Amministrazioni vicine o resterà ‘single’?

Primiero (Trento) – Si doveva chiamare inizialmente, Comune di Primiero, ma alla fine il nuovo nato dalla fusione dei municipi dell’Alto Primiero, è diventato Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Resta fuori dalla fusione il piccolo Comune di Sagron Mis, che oggi sconta però non pochi problemi amministrativi. Imèr aveva annunciato più volte nel passato, con l’ex assessore Daniele Gubert un sondaggio locale per una ipotesi di fusione tra Imèr e Mezzano o con l’Alto Primiero, ma gli intenti sono rimasti nel cassetto.

Oggi le Amministrazioni locali non parlano più di Comune unico o di nuove fusioni. Tema ormai dimenticato? Non è più una priorità? L’attesa riforma delle Comunità di Valle (oggi Commissariata), sembra rinviata a fine anno 2021 e nel 2023 si tornerà a votare per i nuovi rappresentanti in Provincia.

Primiero Vanoi Mis saranno nuovamente esclusi dai giochi di piazza Dante? C’è tutto il tempo perchè il territorio torni a discutere delle reali priorità locali, purchè sindaci e amministratori tornino a progettare insieme, oltre al proprio giardino, per disegnare una Comunità di Primiero che merita di tornare in Provincia da protagonista.

Perchè oggi purtroppo, il territorio non riesce proprio a far sentire la propria voce a Trento. Qualche anno fa, fu proprio l’ex sindaco di Imèr, Gainni Bellotto a lanciare le primarie locali per costruire un nuovo progetto di comunità, che guardi alla Provincia con decisione.

Primiero Comune, quasi unico

Il referendum consultivo regionale per la fusione dei comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua si è svolto il 7 giugno 2015. A Fiera di Primiero ha risposto Sì il 62,60% dei votanti con un’affluenza alle urne del 68,56% degli aventi diritto. Ha prevalso il Sì anche a Siror con l’85,66% (affluenza del 54,05%), a Tonadico con l’85,55% (affluenza del 61,20%) e a Transacqua con il 70,28% (affluenza del 56,14%). Complessivamente, risultano 1.866 voti per il Sì e 553 per il No su 2.419 voti validi per una percentuale favorevole alla fusione del 77,14%. Tutti i risultati

I commenti a caldo e le speranze

La nuova Amministrazione comunale

E’ stata istituita con Legge Regionale n. 16 del 24 luglio 2015, a far data dal 1 gennaio 2016, mediante la fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua.

Il passato tra unioni e divisioni

Verso la fine del 1800 le miniere di ferro vennero chiuse e si aprì per la valle un duro periodo di massiccia emigrazione, fino a quando si sviluppò il turismo, che aveva dato i primi segni all’inizio del secolo, con la nascita dei primi alberghi a Fiera e a San Martino di Castrozza. Durante il primo conflitto mondiale il territorio fu interessato dalle operazioni militari. Nel 1927 i Comuni di Fiera di Primiero, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua costituirono, a seguito di aggregazione, il Comune di Primiero, con sede in Fiera.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale vennero ripristinate le vecchie amministrazioni comunali e con il 1° gennaio 1947 i Comuni riacquistarono la propria autonomia politico-amministrativa.

