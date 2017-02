Il 23 e 24 febbraio “Mi illumino di meno” in Trentino e Veneto

NordEst – Venerdì ci sarà l’ormai tradizionale giornata dedicata al risparmio energetico “M’illumino di Meno”, che raccoglie il plauso anche dell’amministrazione regionale. “Una bella e consolidata iniziativa – evidenzia l’assessore alle politiche ambientali Gianpaolo Bottacin – che ha una grande valenza ambientale in quanto pone l’attenzione su quella che è la più importante azione di contrasto dell’inquinamento derivante dalle fonti energetiche, ovvero il risparmio. Spesso ci poniamo grandi interrogativi su come limitare l’inquinamento, dimenticando peraltro che la prima cosa da fare per avere meno emissioni è molto semplice: basta consumare meno”.

“Sembra una banalità ma non lo è: consumare meno significa ottenere lo stesso risultato utilizzando meno energia. Nel riscaldamento domestico – fa rilevare l’assessore – si ottiene migliorando il rendimento degli impianti e con un miglior isolamento degli involucri edilizia, ma anche con piccole azioni quotidiane come, ad esempio, la programmazione degli orari di riscaldamento: tutte cose che consentono di avere lo stesso risultato in termini di benessere, consumando però meno energia. Lo stesso si può dire per i trasporti e anche per i consumi energetici collegati alle attività produttive”.

Focalizzando l’attenzione solo sulle fonti rinnovabili, come accade ultimamente anche a seguito degli incentivi introdotti dallo Stato, a volte invece si rischia di trascurare l’aspetto dei consumi e anche su questo l’assessore Bottacin rimarca che “puntare sulle fonti rinnovabili certo può voler dire avere minor impatto rispetto a quelle non rinnovabili, ma non va mai dimenticato che anche le rinnovabili generano impatto ambientale, basti pensare alle centraline idroelettriche, alle centrali a biomassa o ai pirogassificatori”.

“Tutti impianti, questi, che – conclude Bottacin – la legge statale incentiva economicamente e definisce opere di interesse pubblico urgenti e indifferibili, garantendone, ahinoi, un percorso burocratico facilitato. Opere pertanto su cui è molto difficile negare l’autorizzazione, ma che, come sanno i cittadini, non possono avere impatto zero. Nessuna fonte infatti ha impatto zero. Ecco perché è opportuno puntare sul risparmio come la primaria e più importante azione da perseguire per ridurre l’inquinamento”.