“I Suoni delle Dolomiti” tornano in Val Canali con la musica di Puccini: venerdì 13 settembre alle 12

Altre voci, ma di impronta lirica, risuoneranno venerdì 13 settembre in mezzo ai prati di Villa Welsperg, in Val Canali: quelle del soprano Lana Kos (nella foto), una delle stelle più brillanti del panorama operistico mondiale e del tenore georgiano Mikheil Sheshaberizde

Val Canali (Trento) – Con loro, I Solisti di Verona, ensemble formato da musicisti prime parti dell’Orchestra dell’Arena di Verona che da molti anni collaborano in vari progetti artistici: Gunther Sanin al violino, Giampiero Sobrino al clarinetto, Sara Airoldi al violoncello e Roberto Corlianó al pianoforte, curatore delle trascrizioni. Il concerto avrà una dedica speciale: Giacomo Puccini, nel centenario della morte di uno dei più grandi compositori operistici. Opere come La Bohème, Tosca e Turandot sono infatti ammirate ovunque per la loro bellezza melodica, profondità emotiva e potente drammaturgia. Saranno proprio le più famose arie e duetti delle opere del compositore toscano a incantare il pubblico sui prati di Villa Welsperg, ai piedi delle Pale di San Martino.

Tutti i concerti in quota sono in programma alle ore 12. Aggiornamenti, programma, e curiosità sul sito del festival: www.isuonidelledolomiti.it

Il luogo del concerto è raggiungibile a piedi da Tonadico lungo il sentiero Tonadico-Cimerlo ore 1.20 di cammino, dislivello 300 metri, difficoltà T) oppure in automobile da Primiero seguendo le indicazioni per la Val Canali (parcheggi fino a esaurimento). In caso di maltempo: Auditorium Intercomunale di Primiero (ore 17.30).

Questo a Villa Welsperg a Primiero, è il primo dei quattro concerti “accessibili” previsti in questa edizione del Festival, progetto sperimentato per la prima volta nell’edizione 2023 con l’obiettivo di rendere alcune delle date del festival accessibili a nuovi pubblici. La scommessa è fare del Trentino un luogo più accessibile e inclusivo, in cui ogni persona, a prescindere dalle proprie condizioni fisiche o psicologiche, possa sentirsi accolta, e un punto di riferimento nazionale fra le destinazioni turistiche inclusive, affidabili e organizzate.

Nei luoghi dei quattro concerti sarà garantita l’assistenza alle persone con disabilità. In particolare, un supporto per consentire di raggiungere il luogo del concerto – anche grazie a speciali mezzi e bike inclusivi, compresi alcuni nuovi modelli di Joelette dotati di assistenza elettrica. Per le persone con disabilità uditiva, la possibilità di utilizzare gli speciali zainetti Subpac. Per iscriversi e richiedere i servizi di supporto e accompagnamento dal parcheggio al luogo dell’evento, così come l’utilizzo dei Subpac sarà sufficiente contattare Re-Moove, azienda trentina specializzata in mobilità inclusiva (www.re-moove.it/) attraverso l’indirizzo e-mail dedicato o i numeri a disposizione, compreso Whatsapp. Questi i contatti: isuoniaccessibili@re-moove.it – Tel. 0464 076840 – Whatsapp 351 7181793