I più visti in tv il 28 gennaio: non brilla Blackout 2, ma vince lo straordinario Benigni

La terza serata di Black out, fiction girata nel Primiero Vanoi non decolla nella seconda stagione e sui social non mancano le critiche per dialoghi, riprese e interpretazioni

NordEst – Il palinsesto televisivo di martedì 28 gennaio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Blackout 2 – Le verità Nascoste con Alessandro Preziosi come protagonista nei panni di Giovanni Lo Bianco. Su Canale 5, invece, il film La vita è bella con Roberto Benigni.

In onda la terza puntata della seconda stagione di Blackout, con Alessandro Preziosi nei panni del protagonista Giovanni Lo Bianco. Negli episodi trasmessi in prima serata, sono emersi segreti sulla new entry. Mentre crescono i dubbi del protagonista, viene scoperto un bunker che può offrire riparo e salvezza a un numero limitato di persone. La terza puntata è stata vista da 2.582.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 spazio invece a La vita è bella. Il film – vincitore di tre premi Oscar – diretto da Roberto Benigni è stato visto da 2.645.000 spettatori con uno share del 15.2%.

Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv e i dati Auditel:

Canale 5, La vita è bella : 2.645.000 spettatori (15,2%);

: 2.645.000 spettatori (15,2%); Rai 1, Blackout 2 : 2.582.000 spettatori (14,7%);

: 2.582.000 spettatori (14,7%); Rai 2, Stasera tutto è possibile: 2.263.000 spettatori (14,2%).