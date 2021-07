I Pescatori di Primiero ricordano i soci scomparsi con la “Scala della vita” presso il centro ittico di Imèr (AUDIO)

Si divide tra Primiero e Istria il presidente dei pescatori di Primiero, ma il suo cuore batte forte per la sua valle, da sempre. Vulcanico pensatore, innamorato della sua terra, Mario Scalet, ha ideato in questi mesi anche un ‘memoriale’ dedicato ai soci andati a avanti

Primiero (Trento) – Per non dimenticare lunghe giornate trascorse assieme a pescare, impegnative serate che proseguivano dopo l’ennesima cattura. Ma soprattutto per ricordare quelli che sono stati pescatori, ma prima di tutto veri amici.

Proprio per questo, l”associazione pescatori di Primiero ha voluto ricordare i soci che, nel corso degli anni, ci hanno lasciato, realizzando un “Memoriale” presso il centro ittiogenico di Imer, perché, come è scritto sulla pergamena metallica posta alla base sono “Pescatori…, per sempre!”.

L’opera, ideata e progettata dal presidente Mario Scalet, rappresenta una scala a chiocciola, che dalla Terra sale verso altri “Mondi”, sicuramente con torrenti e laghi, belli come quelli di Primiero. I soci percorrono la scala, come le trote risalgono le nostre acque.

“Ogni pescatore – spiega Mario Scalet, impegnato in questo periodo nella pesca in Istria (nella foto) – è rappresentato da un modello di trota in plexiglass, sul quale sono stati incisi nome e cognome. L’opera metallica è stata realizzata dalla di tal Metal Primiero, mentre le sagome e le scritte dalla Granit Marble di Mezzano. Attualmente sono inseriti circa 120 nominativi. In caso di qualche dimenticanza, ci scusiamo e vi chiediamo di segnalarci eventuali assenze. Provvederemo ad inserirli”.

Ascolta il presidente dei Pescatori di Primiero (AUDIO)

“Mi hai insegnato tanto, mi hai fatto scoprire cos’è la vera amicizia e mi hai cambiato la vita. Oggi so che è anche grazie a te che sono diventato quello che sono. Tu mi hai insegnato tantissime cose e mi hai lasciato in eredità il dono più grande: la tua amicizia…”