“I nomi locali dei Comuni di Primiero San Martino di Catrozza e Sagron Mis”: giovedì 26 maggio si presenta il libro a Tonadico

Posted on

Opera indispensabile per liberare un territorio prigioniero del traffico e dei pericoli della strada in maniera ambientalmente corretta Cornedo Vicentino (Vicenza) – “Questo è il più importante cantiere aperto in Italia dopo il MOSE. E non a caso è nel Veneto, perché è il frutto di anni di impegno, attenzione ed operosità per rispondere ad una […]