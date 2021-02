I Mondiali di Cortina si chiudono con l’oro di Sebastian Foss-Solevaag; Austria al primo posto nel medagliere (VIDEO)

I Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo si sono chiusi con lo slalom maschile che ha regalato grandi emozioni e un podio davvero particolare: i primi tre atleti non erano mai andati a medaglia in una gara iridata di slalom

NordEst – C’è tanta Norvegia sul podio dell’ultima competizione di Cortina. Il titolo è andato a Sebastian Foss-Solevaag, che dopo la prima manche era terzo. Con il miglior tempo nella frazione decisiva si è messo davanti a tutti, in attesa della discesa dell’italiano Alex Vinatzer e dell’austriaco Adrian Pertl, che non sono riusciti a confermare le posizioni. Medaglia di bronzo per un altro norvegese: Henrik Kristoffersen, grande interprete dello slalom e del gigante, che centra la seconda medaglia della carriera. Sesto al termine della frazione iniziale, ha chiuso terzo con 46/100 di ritardo dal connazionale Foss-Solevaag.

La medaglia d’argento è andata ad Adrian Pertl che finora non era mai salito sul podio, neanche in Coppa del Mondo. L’austriaco, leader a metà frazione, ha tenuto i nervi saldi anche nella seconda, cedendo una posizione ma conquistando comunque l’argento a 21/100 dalla vetta. Fuori dai giochi Marco Schwarz e Manuel Feller, uno dei favoriti di giornata; grave errore invece per il francese Clement Noel. Quarto posto per l’italiano Alex Vinatzer, secondo al termine della prima manche, che chiude a 1”20 dal titolo mondiale; quinto lo svizzero Daniel Yule a 1”20.

A Cortina i titoli delle gare maschile sono stati vinti da Vincent Kriechmayr (discesa e superG), Mathieu Faivre (gigante e parallelo), Marco Schwarz (combinata alpina) e in ultimo da Sebastien Foss-Solevaag (slalom).

L’Austria è la prima Nazione nel medagliere con otto medaglie complessive, 5 d’oro, 1 d’argento e 2 di bronzo. Secondo posto per la Svizzera con 9 medaglie (3 – 1 – 5) e terza la Francia con 5 medaglie (2 – 1 – 2). Cortina d’Ampezzo ora passa il testimone a Courchevel-Méribel, che organizzerà i 47° Campionati Mondiali di sci alpino nel febbraio del 2023.

La chiusura dei mondiali 2021