I Carabinieri di Cavalese risolvono il giallo di Molina di Fiemme: è un veneto il giovane ritrovato senza vita

“Chi l’ha visto?” ha diffuso le immagini dei tatuaggi. Grazie a questi, la vittima di Molina di Fiemme è stata riconosciuta da un giovane che ha avvisato i Carabinieri. La famiglia in Veneto

NordEst – I tatuaggi, che lo sconosciuto trovato senza vita a inizio maggio nei boschi di Molina di Fiemme portava su braccia e polsi, hanno risolto il caso. Dopo le indagini dei carabinieri di Cavalese, quell’uomo – morto dopo quello che pare essere un lungo digiuno, indicato su un calendario – ha finalmente un’identità, raccontata dal programma “Chi l’ha visto?” a cui sono arrivate decine di telefonate.

Alla fine, lo ha riconosciuto un ragazzo che si è messo in contatto con i Carabinieri. I tatuaggi l’uomo se li sarebbe creati da solo, in adolescenza. Si tratta di un uomo veneto, appassionato di storia, abituato a stare lontano da casa, da solo, per molto tempo. Per questo non era stata fatta denuncia di scomparsa hanno spiegato i famigliari alle forze dell’ordine. Perché avesse scelto i boschi della Valle di Fiemme resta ancora un mistero.