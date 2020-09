di Annalisa Borghese

Avendo la fortuna di vivere in un territorio di montagna, o poco lontano da esso, i boschi ci fanno compagnia. Anche solo guardarli è un invito a rallentare il passo: nei boschi si cammina lenti, il tumulto interiore a poco a poco si placa e si ritorna a se stessi.

Camminare, un passo dietro l’altro, nella consapevolezza di farlo, è un’arte povera. La fretta non esiste nel bosco, nei cerchi concentrici dei tronchi gli anni sono lenti e puntuali, e l’assedio che chiude le porte da cui potrebbe entrare la vita resta fuori. Dentro, si percepisce il mistero che tiene insieme le cose.

E ora che sappiamo dei sensi e dell’intelligenza delle piante, non ci sembra più così strano che comunichino fra loro attraverso un flusso di energia continuo epperò, pur perennemente connessi, per entrare in relazione con il mondo verde siamo tuttora poveri di strumenti. Ma noi che possiamo camminare per boschi abbracciamoli gli alberi che è una cosa bella e potente.

La musica potrebbe favorire la comunicazione. Certa musica, naturalmente, e già diversi esperimenti sono stati condotti a riguardo. E si sta stanno approfondendo anche i possibili benefici di un’agopuntura vegetale. Il benessere dei boschi, non dimentichiamocelo, è fondamentale per l’ecosistema e il loro destino è anche il nostro.

Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco ce lo racconta Daniele Zovi nel suo “Alberi sapienti antiche foreste”, Utet, 2018. Da sorseggiare una tisana di rosa canina e mirtillo per predisporci bene all’autunno.