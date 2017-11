“Hygge, la via danese alla felicità”: dal 20 novembre al prossimo 11 dicembre in Biblioteca a Canal San Bovo (VIDEO)

Connect on Linked in

Quattro serate a tema con laboratori, per scoprire la magica atmosfera del Natale nei paesi nordici. Iscrizioni entro giovedì

Canal San Bovo (Trento) – Si respira già aria di Natale alla biblioteca di Canal San Bovo. Dalla lana alla natura, dalla luce alla casa, in quattro serate a tema, si scopriranno le magie dell’inverno scandinavo, grazie ad alcuni originali laboratori.

Non mancheranno le letture a tema e i segreti per essere felici, accompagnati da un buon libro. Ogni appuntamento infatti, sarà arricchito dalle letture di “Hygge, la via danese alla felicità” di Meik Viking, un’opera che ha fatto il giro del mondo e che tutti dovrebbero avere in casa.

Non mancheranno deliziose tisane e dolcetti in collaborazione con alcune aziende agricole locali. Informazioni e iscrizioni (entro il giovedì precendente all’incontro) presso la Biblioteca di Canal San Bovo: sanbovo@biblio.infotn.it 0439.719990.

Il programma

20 NOVEMBRE

LANA – copri-tazze a uncinetto

27 NOVEMBRE

LUCE – candele e porta candele

4 DICEMBRE

NATURA – centro tavola con elementi naturali

11 DICEMBRE

CASA – decorazioni nordiche

L’arte danese della hygge

Difficile da spiegare e da pronunciare la parola danese hygge (che suona un po’ come “ügghe”) può essere tradotta in modo approssimativo come intimità – ma questa definizione non basta.

Hygge è una parola di origini norvegesi il cui significato era “stare bene”. Apparve nella lingua scritta danese intorno alla fine del XVIII secolo e da allora fa parte della cultura. Hygge si può applicare a qualsiasi cosa e a qualsiasi luogo.

Per provare a spiegarla, diciamo che significa creare un’atmosfera accogliente, piacevole, intima mentre si assaporano i piaceri della vita circondati dall’affetto delle persone care. La luce calda di una candela è hygge. Ma anche gli amici e la famiglia sono hygge. Per non dimenticare il piacere di mangiare e bere qualcosa in compagnia – chiacchierando di cose piccole e grandi per ore. Chissà se l’idea di hygge può spiegare il motivo per cui i danesi vengono sempre incoronati il popolo più felice del mondo?

La magia del Natale

Gli inverni danesi sono lunghi e bui, di conseguenza bisogna attrezzarsi con le armi più appropriate: molta hygge e milioni di candele accese. Tivoli durante le feste, è uno dei luoghi che più di tutti regala emozioni uniche con le sue luci e le sue atmosfere.