Hub intermodale Trento, realizzati lavori per 30% dell’importo

Opera da 22,7 milioni, in autunno la costruzione dei fabbricati

Trento – Èstato raggiunto il primo traguardo del cantiere per il nuovo hub intermodale di Trento, con la realizzazione dei lavori corrispondenti al 30% dell’importo stanziato. In particolare, sono quasi concluse le operazioni di bonifica nell’area ex Sit, che si chiuderanno con settembre, ed è già iniziata la realizzazione delle fondazioni degli edifici che sorgeranno al posto del parcheggio cittadino.

A fine anno inizierà la costruzione del fabbricato viaggiatori. Lo stato di avanzamento dei lavori è stato presentato nell’ambito di un sopralluogo effettuato dalla Giunta comunale, assieme alla vicepresidente della Provincia di Trento Francesca Gerosa, alla presenza della stampa locale. L’opera è finanziata quasi interamente dai fondi Pnrr (pari a 20 milioni su un costo complessivo di 22.730.000 euro) e prevede un parcheggio interrato dedicato ai residenti da circa 160 posti e la nuova stazione delle autocorriere al piano terra.

La copertura dell’edificio, che sarà aperta al pubblico, ospiterà un giardino pensile da oltre cinquemila metri quadrati, con soluzioni orientate alla transizione ecologica, mentre verso la strada sorgerà la nuova stazione a valle della funivia Trento-Monte Bondone. “L’opera si inserisce nel progetto generale di miglioramento della mobilità cittadina e, più in particolare, nella modernizzazione del sistema delle stazioni. Ad oggi sia quella del trasporto su gomma extraurbano, sia quella dei treni non sono più adeguate alle esigenze di una città capoluogo. Siamo partiti nel 2023 rispettando tutti i tempi e ora siamo pienamente all’interno dei termini previsti dal Pnrr. Altri cantieri in corso in città sono chiusi e non possono essere rivendicati: noi rivendichiamo la trasparenza di questo cantiere nei confronti della città”, ha detto il sindaco Franco Ianeselli.