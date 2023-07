Hellas Verona a Primiero: tre amichevoli in programma dal 16 luglio per i gialloblù

Posted on

Taglio del nastro per la nuova struttura a Primiero Siror (Trento) – Una vera festa per i molti giovani presenti in bici. L’intera opera copre una superficie totale di circa 1200 m². Riflettori internazionali puntati su Primiero San Martino di Castrozza per la tappa del circuito ‘Red Bull Pump Track World Championship’ a Siror in […]