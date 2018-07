Hellas Verona torna in campo a Primiero: mercoledì 11 luglio alle 17.30 incontra la neopromossa US Primiero (TUTTE LE DATE)

Print This Post

Tutto pronto a Mezzano per ospitare il ritiro dell’Hellas Verona da sabato 7 luglio. Primo allenamento nel pomeriggio. Ecco il calendario delle partite

Mezzano (Trento) – Dopo le visite mediche dei calciatori dell’Hellas Verona, in vista della stagione 2018/19, ci si prepara per la trasferta in Trentino.

Test fisici e controlli di routine in queste ore, sono un passaggio fondamentale prima della partenza per il ritiro, dove si costruiscono le basi della preparazione fisica dell’intero campionato. Visite che si stanno suddividendo, secondo le diverse competenze, tra il Centro Polifunzionale ‘Don Calabria’ e il centro Isokinetic di Verona.

Quest’ultimo è infatti lo Sport Medicine Partner dell’Hellas Verona, realtà da molto tempo a fianco del Club, istituto specializzato nei test e nel recupero dagli infortuni, dove da oggi e fino a venerdì si alterneranno tutti i calciatori gialloblù.

Completate le visite mediche, è in programma per la mattinata di sabato 7 luglio la partenza per il ritiro di #Primiero2018, dove nel pomeriggio si svolgerà il primo allenamento della stagione, sul campo di Mezzano.

https://www.facebook.com/hellasveronafc1903/videos/1774389975948003/

Le amichevoli

Fissate le amichevoli dell’Hellas Verona nel ritiro di #Primiero2018. Sabato 21 luglio, alle ore 17.30, i gialloblù affronteranno a Mezzano l’Union Feltre, società dilettantistica che milita nel campionato di Serie D. Ecco il programma completo delle amichevoli nel ritiro di #Primiero2018:

Mercoledì 11 luglio, ore 17.30 (Mezzano)

HELLAS VERONA – US PRIMIERO

Sabato 14 luglio, ore 17.30 (Mezzano)

HELLAS VERONA – LA FIORITA

Mercoledì 18 luglio, ore 17.30 (Moena)

FIORENTINA – HELLAS VERONA

Sabato 21 luglio, ore 17.30 (Mezzano)

HELLAS VERONA – UNION FELTRE