Hellas Verona torna in Trentino, ritiro confermato a Primiero dal 7 al 22 luglio: presentazione ai piedi delle Pale

Dall’aperitivo in quota ai 2.700 metri della Cima Rosetta, all’ospitalità del Rifugio Colverde, sono stati due giorni intensi a Primiero San Martino di Castrozza e Passo Rolle, per Hellas Verona, presentando il ritiro dal 7 al 22 luglio

Primiero (Trento) – La squadra ha scelto di dare continuità a un percorso vincente, ripartendo dalle decine di migliaia di tifosi che hanno visitato il Primiero a luglio 2017, accompagnando giorno dopo giorno i gialloblù nella fondamentale preparazione estiva, supportata dalle strutture del luogo.

Nel corso della conferenza di presentazione, inserita all’interno del Winter Business Break dedicato ai partner del Club, sono state presentate anche le iniziative collaterali di #Primiero2018.

HELLAS VILLAGE

Torna l’Hellas Village, lo spazio interamente dedicato ai tifosi di tutte le età, molto apprezzato nel corso della scorsa edizione: dalle sessioni di autografi all’animazione, dalle presentazioni ufficiali all’Hellas Store, tutto nel Village è dedicato a chi ha il Verona nel cuore.

HELLAS CAMP PRIMIERO

Confermati anche gli Hellas Camp ad alta quota, che nella scorsa edizione hanno visto oltre 120 bambini iscritti a tutte le formule proposte. Sarà possibile, infatti, prendere parte alle attività ludico-motorie sia per una singola giornata che per un’intera settimana, sempre seguiti dallo staff qualificato del Settore Giovanile gialloblù.

Ottimista il presidente Setti: “Impegno e lavoro, insieme ce la faremo”

«Molte delle cose che sento tra tifosi e addetti ai lavori le sentivo già negli scorsi mesi dette dal mister. Stiamo portando avanti un percorso di crescita che si deve concludere all’ultima giornata di campionato con la salvezza del Verona – ha ricordato Setti – gli ultimi risultati non sono frutto della fortuna ma del lavoro svolto in precedenza. osì come gli ultimi protagonisti sono figli di scelte fortemente volute e portate avanti, oltre che di un lavoro quotidiano in cui persone preparate valutano il momento adatto di inserire gli elementi.

Arriviamo a questa parte finale di stagione con la consapevolezza di potercela giocare con tutti, e questa secondo me è la cosa più importante. Aprile sarà un mese decisivo, in tutte le zone della classifica, dobbiamo pensare a fare il nostro in ogni gara».

SENSAZIONI POST DERBY

«Il derby? A fine gara sono entrato negli spogliatoi e ho detto ai ragazzi ‘Non abbiamo fatto ancora niente’. Fare tre punti nel derby è bello, ma sempre di tre punti si tratta e l’importante è allenarsi bene, impegnarsi, avere costanza nel portare a casa risultati. Due vittorie filate danno entusiasmo, ma dico ai miei giocatori di non abbassare mai la guardia. Ho visto anche un grandissimo sostegno nei confronti della squadra, il Bentegodi deve essere un punto di forza per noi e può fare la sua parte in questo rush finale.

Pensiamo che gli sforzi che molti tifosi fanno per seguire la squadra siano davvero importanti, ci sembrava giusto ringraziare e agevolare in qualche modo chi è venuto fino a Benevento senza poi vedere la partita, offrendo loro due biglietti omaggio per la gara contro l’Atalanta.

A proposito della partita di domenica – ha conluso il presidente -, all’andata contro i nerazzurri avremmo potuto chiudere il primo tempo in largo vantaggio e quindi dobbiamo tenere presente che, con consapevolezza dei nostri mezzi e impegno, ce la possiamo fare».