Hellas Verona torna ad allenarsi a Mezzano nel Primiero dal 10 al 24 luglio: attesa per le amichevoli (VIDEO)

Presentato nelle scorse settimane a Verona il ritiro 2021 ai piedi delle Pale, sul campo che fu per molti anni del Bari calcio

Primiero (Trento) – Per la quarta volta negli ultimi cinque anni i veronesi tornano a Primiero, in Trentino per il ritiro prima dle campionato. La presentazione di #Primiero2021 è avvenuta nelle scorse settimane sulla panoramica terrazza dell’Hotel Due Torri a Verona. Ad illustrare il programma del ritiro erano presenti, in qualità di relatori, Pantaleo Longo, Direttore Operativo di Hellas Verona FC, Roberto Cozzio dell’Area Sport e Sponsorship Sportive di Trentino Marketing, e Antonio Stompanato, Presidente dell’Apt SMart.

La preparazione estiva, primo step di ogni nuova stagione sportiva, vedrà mister Di Francesco, il suo staff e tutta la squadra impegnati in Trentino da sabato 10 luglio a sabato 24 luglio, periodo durante il quale i gialloblù alloggeranno all’Hotel Luis a Fiera di Primiero e si alleneranno al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, a pochi minuti dall’hotel.

Le sedute di allenamento

Durante le due settimane, Veloso e compagni sosterranno sedute quotidiane di allenamento presso il già citato centro sportivo, ma disputeranno anche tre gare a carattere amichevole, tutte organizzate da Dolomiti Sport Event, altro qualificato partner di lungo corso di Hellas Verona FC. Date, orari e avversari dei tre test-match dei gialloblù saranno definiti e comunicati appena possibile.

I ticket per le gare a carattere amichevole e gli accessi per le sessioni di allenamento dovranno essere prenotati preventivamenteper esigenze di contingentamento degli accessi previste dalle normative nazionali e provinciali in essere alla data attuale ai fini del contrasto alla diffusione della pandemia Covid19.

Le amichevoli

E’ stata definita l’organizzazione delle tre gare a carattere amichevole che si disputeranno nel corso del ritiro della squadra gialloblù a Mezzano, al Centro Sportivo Intercomunale:

SABATO 17 LUGLIO | ORE 17.30

Hellas Verona-Top 22 Calcio Veronese

MERCOLEDì 21 LUGLIO | ORE 17.30

Hellas Verona-Real Vicenza

SABATO 24 LUGLIO | ORE 17.30

Hellas Verona-Virtus Verona