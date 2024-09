HDE, Provincia: acquisizione strategica per il Trentino

Il presidente Fugatti e l’assessore Gottardi commentano l’intesa tra DE e Macquarie per l’acquisto del restante 40% di Hydro Dolomiti Energia

NordEst – Il gruppo Dolomiti Energia ha acquistato da Macquarie Asset Management il 40% di HDE. La società di via Fersina (partecipata dai comuni di Trento e Rovereto e dalla Provincia di Trento) diventa così proprietaria al 100% di Hydro Dolomiti Energia, che gestisce fra Trentino e Veneto 26 impianti idroelettrici di grande derivazione, oltre a 3 di dimensioni e potenza minori.

Soddisfazione in Provincia

“C’è piena soddisfazione per questa acquisizione che consente al Gruppo Dolomiti Energia di detenere l’intero capitale di Hydro Dolomiti Energia” così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, a proposito del passaggio delle azioni avvenuto oggi davanti a un notaio, sulla base della decisione della società e delle indicazioni dei soci pubblici. “Si tratta – prosegue Fugatti – di un passaggio strategico, che risponde ad un impegno condiviso all’unanimità da tutto il consiglio provinciale nonché all’atto di indirizzo congiunto approvato dalla Provincia autonoma di Trento e dai Comuni di Trento e Rovereto, quali soci pubblici di riferimento di Dolomiti Energia Holding tramite le quote in Fin.Dolomiti Energia. Una scelta in continuità con il disegno di politica industriale – nel cui ambito è nata la stessa Dolomiti Energia – volto ad esprimere la capacità del territorio trentino e delle sue istituzioni pubbliche di riferimento di governare in chiave unitaria l’ambito della produzione di energia idroelettrica e dei servizi pubblici locali. Una questione centrale specie di fronte alle sfide della transizione energetica e della sostenibilità”.

Sulla stessa linea, l’assessore provinciale all’energia Mattia Gottardi: “Anche da parte mia c’è piena approvazione per questo risultato raggiunto da Dolomiti Energia, secondo gli obiettivi condivisi dalle istituzioni trentine. Il tema della produzione idroelettrica e delle scelte in materia è ovviamente essenziale per il nostro territorio, come dimostra anche l’ampia condivisione sul tema. Si potrà così rafforzare l’impegno, ritenuto prioritario per la Provincia, di valorizzare la risorsa acqua rispetto al ritorno economico e ambientale sul territorio trentino, nonché al dovuto riconoscimento per le stesse comunità”.