Hashish sul bus ‘low cost’, un arresto a Trento. Controlli e sequestri anche vicino a scuole

Le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Trento, nell’ambito dei controlli di prevenzione e repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato a Trento mezzo chilo di hashish in panetti e arrestato un uomo di 48 anni, originario di Salerno

Trento – Nei pressi della stazione delle autocorriere, durante i controlli su un pullman di una società internazionale di trasporto, grazie il fiuto dei cani i finanzieri hanno individuato un trolley nel vano bagagli. All’interno della valigia sono stati trovati 5 panetti confezionati con pellicola trasparente con all’interno hashish.

Una volta individuata la droga, le Fiamme Gialle sono risalite all’identità del responsabile esaminando gli effetti personali contenuti nel bagaglio. Saliti sul pullman, i finanzieri hanno puntato la loro attenzione su un uomo di mezza età. I cani hanno nuovamente puntato il loro fiuto verso i pantaloni dell’uomo, nelle cui tasche è stata trovata una piccola dose di hashish. Da qui l’arresto.

Droga vicino alle scuole

Controlli antidroga condotti dalla Polizia nei pressi di alcune scuole superiori di Trento hanno portato al sequestro di 155 grammi di marijuana, 68 grammi di hashish e 1 grammo di eroina. Controllate 58 persone, non studenti per la maggior parte straniere, e 14 auto.

Lo stupefacente è stato rinvenuto nascosto in vari posti in piazza Dante Alighieri e rintracciato grazie all’abilità dei cani antidroga della Guardia di Finanza.

Le aree controllate sono state estese a via Barbacovi, via Brigata Acqui, via Buonarroti, piazza Dante Alighieri, parco Santa Chiara e parco Le Albere.

“Le attività continueranno nei prossimi mesi e saranno estese anche nei comuni sedi dei Commissariati. La progettualità ‘Scuole Sicure’, voluta fortemente dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha una finalità preminentemente preventiva che, a breve, sarà affiancata da progettualità educative che vedranno in prima linea la Polizia di Trento a diretto contatto con gli studenti”, afferma il questore Giuseppe Garramone.

In breve

Giornata di intenso lavoro per l’elisoccorso in Alto Adige – Nel primo pomeriggio di giovedì, un bambino di 11 anni è stato investito da un automobile in via Bolzano ad Egna. In gravi condizioni è stato ricoverato all’ospedale di Bolzano dal Pelikan 1. Stessa diagnosi per un uomo che in tarda mattinata è caduto da un albero a Collepietra, anche per lui l’intervento dell’elisoccorso.