Guinness World Record per cabinovia della Leitner in Messico

A Città del Messico la più lunga funivia urbana del mondo

NordEst – La cabinovia Cablebús 2 recentemente inaugurata da Leitner, azienda altoatesina leader nella produzione di impianti di trasporto su fune, a Città del Messico è stata insignita nei giorni scorsi con il Guinness World Record. Con i suoi 10,55 chilometri, la funivia è la linea funiviaria urbana più lunga del mondo.

La sindaca della città, Claudia Sheinbaum, nei giorni scorsi ha ufficialmente ricevuto, non celando l’orgoglio, il prestigioso attestato e ha voluto nuovamente sottolineare l’importanza di questa funivia. Oltre a migliorare significativamente la mobilità delle persone del popoloso quartiere di Iztapalapa, permette un facile collegamento con le stazioni della metropolitana, favorendo una maggiore inclusione sociale.

Per Carlos Tapia Rojas, giurato ufficiale del Guinness World Records in Messico, l’impatto sociale del Cablebús 2 è enorme: “Questo progetto ispirerà sicuramente molte persone in tutto il mondo a realizzare progetti simili e quindi a risolvere i problemi di mobilità e migliorare la vita quotidiana di molte persone”.

La nuova funivia è stata messa in funzione l’8 agosto e ha sette stazioni, che sono anche direttamente collegate alle stazioni della metropolitana. Il progetto è stato realizzato da Leitner insieme al suo partner messicano Alfa Proveedores Contratistas.