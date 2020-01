Guardia di finanza e Apss: consegna di 12 defibrillatori automatici e formazione sulla gestione delle emergenze

Posted on

Progetti di solidarietà internazionale in Africa non realizzati hanno portato in Procura cinque associazioni Trento – Si tratta di quattro realtà, indagate per truffa aggravata e una per malversazione, dopo una segnalazione alla magistratura da parte della Provincia autonoma di Trento. Sarebbero infatti oltre 500.000 i fondi finiti così fuori dagli obiettivi che i diversi progetti […]