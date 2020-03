Guardia di finanza: 521 interventi in montagna. Esercitazioni a Passo Rolle: vince il Trentino

Dal primo novembre 2019 al 29 febbraio 2020 assistite 497 persone

NordEst – Dal 1 novembre 2019 al 29 febbraio 2020 i militari delle Stazioni di Soccorso alpino della Guardia di finanza hanno effettuato 521 interventi, di cui 1 con l’ausilio degli elicotteri della Sezione aerea di Bolzano, a fronte dei quali sono state assistite 497 persone.

Le operazioni di soccorso, a beneficio di sciatori ed escursionisti, sono state condotte sui versanti della Valle d’Isarco e della Val Pusteria dalle Stazioni di Vipiteno, Prato Drava e Brunico, nelle dorsali della Val Venosta, della Val Passiria e del Burgraviato dalle Stazioni di Merano e di Silandro, nelle Valli Giudicarie e Rendena dalla Stazione di Tione di Trento e nelle Valli di Primiero, Fiemme e Fassa dalla Stazione di Passo Rolle.

Le esercitazioni a passo Rolle

Al fine di verificare il perfezionamento e la standardizzazione delle procedure di intervento e soccorso del personale specializzato, dal 24 al 27 febbraio u.s. si è svolta, nei Comuni di Predazzo, San Martino di Castrozza – località Passo Rolle e Tesero, la 70ª Edizione delle Esercitazioni tecnico sciistiche della Guardia di Finanza, tradizionale occasione di confronto addestrativo tra i Reparti del Corpo che operano in ambiente montano, alle quali hanno preso parte le rappresentative dei Comandi Regionali Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna – dai quali dipendono una o più delle 27 Stazioni S.A.G.F. – nonché della Scuola Alpina di Predazzo – Istituto di formazione responsabile dell’erogazione dei corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione e aggiornamento del personale da impiegare nel servizio alpestre.

I finanzieri soccorritori si sono confrontati in varie discipline attinenti alle tecniche di soccorso in ambiente montano, in particolare orienteering, discesa con la barella (toboga) e ricerca di persone con utilizzo dell’Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga cd. “ARTVa” ed ausilio dell’unità cinofila antivalanga.

E’ stata non solo occasione per portare in campo un sano spirito competitivo, condividendo preparazione e abilità nell’attività di soccorso, fondamentali per garantire un immediato ed efficace soccorso in montagna in condizioni metereologiche spesso avverse, ma anche opportunità di aggiornamento professionale su tematiche specifiche, come in occasione della conferenza “L’evoluzione operativa dei cani S.A.G.F. dagli anni 50 ad oggi”.

Al termine dei quattro giorni di confronto tecnico-professionale la rappresentativa della Regione Trentino-Alto Adige, ha primeggiato su quelle del Friuli Venezia Giulia e del Piemonte.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, ha suggellato la conclusione della manifestazione nell’anno in cui la Scuola Alpina di Predazzo, il più antico Istituto di formazione alpestre al mondo, celebra il centenario della sua fondazione.

Al termine del suo discorso, il Generale Zafarana, insieme all’Ispettore per gli Istituti di Istruzione, Gen. C.A. Carlo Ricozzi ed al Comandante Interregionale dell’Italia Nord – Orientale, Gen. C.A. Bruno Buratti, ha premiato la Rappresentativa vincitrice consegnando il trofeo al Trentino – Alto Adige.