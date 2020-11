Gruppo del Carega: recuperati in piena notte dall’elicottero due alpinisti illesi

Si è concluso verso mezzanotte un intervento in aiuto a due alpinisti veronesi del 1995 e del 1996 incrodati in parete sotto la punta di Mezzodì (gruppo del Carega)

NordEst – I due alpinisti avevano concluso la via Spigolo Fox e nelle prime fasi di discesa sono rimasti incrodati poco sotto la cima. Non riuscendo a proseguire in autonomia hanno chiamato il Numero Unico per le Emergeneze 112 poco dopo le 22.30.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre una squadra della Stazione Vallagarina e una squadra di Recoaro del Soccorso Alpino Veneto si portavano sul posto, al rifugio Campogrosso.

Considerata la complessità di un intervento notturno in montagna, l’elicottero ha scaricato l’equipe medica in piazzola al rifugio Campogrosso, per recuperare a bordo un secondo Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino Trentino.

Grazie alle coordinate gps inviate dai due alpinisti e ai visori notturni in dotazione all’equipaggio dell’elisoccorso, i due sono stati individuati su una forcella sotto la cima e recuperati a bordo del velivolo, uno alla volta, tramite il verricello. Infine, sono stati portati a valle fino alla piazzola del rifugio Campogrosso. Per loro non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.