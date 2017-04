Gruppo Cassa Centrale Banca: superata la soglia patrimoniale di un miliardo

Connect on Linked in

L’importante obiettivo è stato annunciato in occasione della convention dal titolo “Partecipazione, Fiducia, Competitività” che si è svolta al Palazzo del Ghiaccio di Milano. “Una pietra miliare nel cammino della costruzione del futuro della banca” – ha sottolineato il presidente. Giorgio Fracalossi che prospetta per la metà del 2018 la conclusione del progetto di riforma e la definitiva costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo

Milano – Il Gruppo Cassa Centrale Banca, nel corso della convention che ha animato il Palazzo del Ghiaccio di Milano dal titolo “Partecipazione, Fiducia, Competitività” ha annunciato che l’istituto di credito può contare sul raggiungimento sulla soglia patrimoniale di un miliardo di euro necessaria per sostenere, fino alla completa attuazione. Il processo farà della banca la capogruppo del nascente Gruppo bancario Cooperativo, secondo quanto prevede il progetto di riforma delle Banche di Credito Cooperativo.

Il forum, a cui hanno preso parte oltre 700 delegati in rappresentanza di più di 120 BCC CR, si colloca quale momento culminante di un percorso che Cassa Centrale Banca ha avviato da tempo, anche attraverso una serie capillare di incontri territoriali, per sostenere le attività per la costituzione del nuovo soggetto di credito, che si candida a diventare punto di riferimento territoriale per le banche della rete delle BCC. Secondo un principio evolutivo che individua nelle esigenze primarie dei territori il principale propellente di sviluppo, la banca si prepara a varare nuovi servizi e prodotti tali che il nascente gruppo possa offrire le risposte necessarie alle BCC e alla loro clientela. Per questo sarà determinante anche lo sviluppo digitale.

Per il presidente Giorgio Fracalossi “Abbiamo intrapreso un percorso straordinario che ci ha portato, grazie alla partecipazione attiva delle tante banche dei territori, a ottenere ad oggi sottoscrizioni che superano i 611 milioni di euro per cassa. Il traguardo del miliardo di euro di patrimonio è diventato un obiettivo raggiunto. Quella che stiamo vivendo è una giornata storica per il mondo delle BCC, una pietra miliare nel cammino di costruzione nel nuovo Gruppo Bancario Cooperativo. Con il nostro progetto – continua Fracalossi – vogliamo diventare protagonisti della crescita del nostro Paese per contribuire allo sviluppo dei nostri territori. Da sempre le BCC sono vicine al territorio e anche nel futuro vogliamo continuare a essere ciò che siamo. La mappa del nostro cammino ha bisogno di “partecipazione, fiducia, e competitività”.

Mario Sartori Direttore Generale Gruppo Cassa Centrale Banca: “la giornata di oggi segna una tappa fondamentale per il nostro Gruppo. Stiamo dando avvio a un progetto unico nel suo genere, che fonda su basi solide e ha soprattutto una prospettiva di crescita importante. Le nostre società dovranno rimanere imprese che hanno a cuore primario la competitività e la crescita dei nostri clienti. Abbiamo dimostrato – conclude Sartori – che possiamo passare dalle paure a costruire qualcosa senza paragoni, un Gruppo forte e competitivo che possa aiutare la crescita del paese. Il nostro obiettivo rimane quello di coniugare il ruolo forte di coordinamento della capogruppo con la salvaguardia dell’autonomia delle banche virtuose che, pur nel rispetto delle regole, consenta alle BCC CR di rimanere motori al servizio dei propri territori e quindi del Paese”.