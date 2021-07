Gruppo Acsm Primiero, via libera al bilancio 2020: utile capogruppo oltre 1,9 mln, di questi 1,2 mln distribuiti ai Comuni

Proprio in questi giorni intanto, la questione delle gare previste con legge provinciale anche per le concessioni idroelettriche medie e piccole rischia di creare notevoli problemi alla maggioranza in Consiglio provinciale

Primiero (Trento) – La produzione idroelettrica totale dell’anno 2020 ammonta a 513 GWh, 19% superiore rispetto all’anno precedente. L’anno 2020 è stato fortemente condizionato dall’emergenza covid con importanti ricadute nell’ambito operativo del gruppo

Il bilancio consolidato, che rappresenta l’andamento dell’intero Gruppo aziendale (Acsm e controllate) riporta i seguenti dati sintetici, approvati nell’ultima assemblea dei soci:

Totale ricavi di euro 47.572.538,00 (di cui 45.736.098,00 euro come Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni)

Patrimonio netto consolidato di euro 87.432.047,00 (di cui 20.978.748,00 euro di terzi)

Utile netto di esercizio pari euro 3.049.970,00 di cui di competenza Acsm spa pari a euro 2.182.930,00.

La sola capogruppo ACSM S,p,A. ha registrato un utile di esercizio di euro 1.932.269,00 euro il quale è stato destinato, per scelta dei comuni soci, per euro 1.200.000,00 a dividendo (ripartito tra i comuni in base alla percentuale di partecipazione societaria) e i restanti euro 732.269,00 a riserva facoltativa.

La produzione

Il forte ribasso dei prezzi di vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti (in alcuni periodi con valori addirittura prossimi allo zero) e la contrazione dei consumi locali, sia elettrici che termici a seguito della limitazione dei flussi turistici hanno infatti fortemente condizionato i risultati di bilancio del Gruppo Acsm i quali, grazie ad una attenta ottimizzazione della produzione, ed una oculata gestione dei costi si sono tuttavia confermati positivi.

La produzione idroelettrica totale dell’anno 2020 ammonta a 513 GWh, 19% superiore rispetto all’anno precedente. L’energia elettrica distribuita sulle reti del Gruppo ACSM (Primiero-Vanoi) è stata pari a 41,8 GWh, 8,18% inferiore rispetto al 2019 ed infine i consumi di energia termica degli impianti di Teleriscaldamento si sono attestati su 36,84 GWh con una riduzione pari al 6,7% sul fondovalle di Primiero e del 15% a San Martino di Castrozza rispetto all’anno 2019.

In breve

Turismo a Primiero, la stagione entra nel vivo: dopo Hellas Verona, tra gli eventi più attesi Suoni delle Dolomiti, Desmontegada e Rallye San Martino. L’esigenza di ripartire era stata condivisa anche in occasione dell’Assemblea dei Soci ApT, tenutasi nelle scorse settimane con gli interventi di saluto dell’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni e del presidente della cooperazione trentina Roberto Simoni, che avevano sottolineato l’importanza di lavorare coesi e di sfruttare al meglio le opportunità di questo momento di ripartenza del comparto turistico. Tra le priorità: la sostenibilità in chiave turistica e declinata sulla dimensione ambientale, ma anche economica e sociale. L’estate sarà caratterizzata dalle consuete attività per le famiglie, ma anche da DolomitIncontri, “Dolomiti Montagna Attiva” e molte altre iniziative nella natura. Concluso il ritiro di Hellas Verona, c’è attesa per il ritorno de “I Suoni delle Dolomiti”. A questi si aggiungono l’ormai classica Rosetta Verticale (19 settembre), la Dolomiti Adventure Race (31 luglio) e la Mythos Primiero Dolomiti (11 settembre). Nel mese di agosto ritornerà anche “Store Naturali” a San Martino di Castrozza. Grande attesa anche per il Rallye di San Martino che tornerà tra il 17/18 settembre con molte interessanti novità. Infine a settembre tornerà anche la Desmontegada dal 23 al 26 settembre – salvo cambi di programma o restrizioni covid – con quattro giorni per celebrare la fine dell’alpeggio.