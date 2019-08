Grillo vede Di Maio e big M5S: “Salvini non più credibile”. Leader Lega: “Passo indietro? Dipende da cosa dice Conte”

Connect on Linked in

NordEst (Adnkronos) – “Interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro”. Incontro a Marina di Bibbona, presenti anche Casaleggio, Fico, Di Battista, Taverna e capigruppo. Lega: “M5S dica se preferisce Renzi”. Di Maio: “Salvini ha pugnalato alle spalle M5S e Paese”.

Incontro M5S a Marina di Bibbona, presenti Luigi Di Maio, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e i capigruppo di Senato e Camera Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva. “Tutti i presenti – si legge in una nota – si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile. Prima la sua mossa di staccare la spina al governo del cambiamento l’8 agosto tra un mojito e un tuffo.

Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi”. “Il Movimento – prosegue la nota – sarà in Aula aula al Senato al fianco di Giuseppe Conte il 20 agosto“. Di Maio: “Salvini ha pugnalato alle spalle M5S e Paese”

Di Battista: “Tra Renzi e Salvini non so chi è più inaffidabile”

“Questo Salvini, era un ragazzo tranquillo, credevo fosse abbastanza leale, con un livello medio di intelligenza ma insomma… Ma non pensavo fosse proprio la slealtà e la pugnalata” dice Beppe Grillo in un video in cui interpreta un dialogo immaginario con Umberto Bossi. “Non entro nel merito della cose, non è il mio compito, ma da elevato e come fondatore del movimento non potevo che parlare con il fondatore della Lega, e quindi ho sentito Bossi e gli ho chiesto: ma questo Salvini, com’è?”.

Alle domande di Grillo il Bossi immaginario replica con una serie di invettive incomprensibili (si riconosce solo qualche vaffa). Il video si apre con il post sul blog di Grillo: “Volevo dirvi quello che sto pensando in questi momenti senza che voi pensiate che mi sia montato la testa. Il momento è magico, strano, tragico.

Qualsiasi aggettivo possiamo usare è la somma di una pugnalata in agosto al popolo italiano…”, si legge. “Una cosa che mi ha sconvolto, ma non più di tanto. Ho incontrato i ragazzi, stanno assorbendo bene tutta la situazione“, assicura Grillo facendo riferimento all’incontro di oggi con Casaleggio e i big del M5S.