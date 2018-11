GreenFriday, “Verdi” lanciano l’anti-Black Friday

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Andare in bici nel verde, stare in famiglia, donare agli altri

NordEst – “Noi Verdi lanciamo il Green Friday, il giorno delle azioni positive, del dono e dello staccare la spina, in contrapposizione al Black Friday, che in questi ultimi anni è diventato il giorno del consumo eccessivo di risorse, contrario a tutti i principi della sostenibilità del Pianeta e della vita quotidiana”. Così in una nota il responsabile organizzazione dei Verdi, Francesco Alemanni.

“La contrapposizione è soprattutto tra l’essere una persona o un consumatore – spiega Alemanni -. Per questo sul sito Verdi.it abbiamo lanciato la campagna #GreenFriday, che sarà declinata in 6 azioni”.

1) Esci nella natura: Scegli la natura, al posto della città e dei centri commerciali.

2) Impara l’arte: Suona, dipingi, scrivi, leggi. Aumenta così il senso di piacere, euforia e gratificazione.

3) Stai coi tuoi figli: Oggi ritagliati il tempo per goderti la tua vita famigliare.

4) Fai una pedalata: Andare in bici è un’attività aerobica che apporta numerosi benefici fisici, tutti provati da diversi studi scientifici.

5) Fai l’amore. Concediti tutto il tempo necessario per te e la persona alla quale tieni.

6) Aiuta il prossimo. Donare è meglio che consumare.

“Chiunque abbia un oggetto da donare potrà scattare una foto con l’hashtag #GreenFriday e postarla sul suo profilo social”, conclude Alemanni.