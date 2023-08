Dopo la tappa a Primiero, Italia Viva rilancia le ‘Green Communities’ a Trento con i senatori Borghi e Patton (VIDEO)

Guarda il video della serata di Primiero con Donatella Conzatti e molti altri relatori

Trento – Si discuterà di Green Communities giovedì 31 agosto presso l’Hotel America, in via Torre Verde 50 (TN), a partire dalle 17. L’evento, organizzato da Italia Viva Trentino, vedrà come relatori il Senatore di Italia Viva Enrico Borghi e il Senatore Gruppo Autonomie Pietro Patton. L’ex senatrice di Italia Viva e Coordinatrice regionale di Italia Viva Trentino Alto-Adige, membro della cabina di regia nazionale, Donatella Conzatti aprirà il dibattito pubblico.

“Il Trentino è una realtà dalle molteplici ricchezze e opportunità, per questo un investimento concreto nelle Green Communities può davvero dare quello slancio in più al nostro territorio. La nascita e lo sviluppo di queste realtà, tra loro coordinate e/o associate, contribuirebbero alla realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale in particolare dei territori rurali e montani” spiega Conzatti.

“Come Italia Viva Trentino crediamo che progetti come la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale e delle risorse idriche, la produzione di energia da fonti rinnovabili locali (dai microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenerazione e il bioetanolo), lo sviluppo di un turismo sostenibile, la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, lo sviluppo delle attività produttive a rifiuti zero, l’integrazione dei servizi di mobilità e lo sviluppo di un modello sostenibile per le aziende agricole possano davvero fare la differenza, migliorando la sostenibilità ambientale e la connessione con il territorio” continua Donatella Conzatti. Nel contesto trentino, dove la natura è una componente fondamentale del tessuto sociale, le Green Communities giocano un ruolo cruciale nel preservare il paesaggio e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici.

“La nostra Provincia autonoma è rinomata per la bellezza naturale, con maestose montagne, laghi cristallini e valli pittoresche dove le Green Communities svolgerebbero non soltanto un ruolo di promozione ambientale, ma anche di protezione attiva di queste unicità. Le Green Communities dunque non sono solo un modo per affrontare le sfide ambientali attuali, ma soprattutto un nuovo modo di vivere, rispettare e valorizzare l’ambiente quasi un impegno ed una responsabilità verso le generazioni future” prosegue la già Senatrice.

“Nel Trentino, dove l’equilibrio tra uomo e natura è particolarmente delicato, queste comunità possono dimostrare che la sostenibilità è una realtà tangibile. Attraverso iniziative locali mirate e un profondo legame con il territorio, queste comunità possono gettare le basi per un nuovo futuro, dove società e ambiente possono imparare finalmente a camminare insieme. In mondo impegnato nella lotta ai cambiamenti climatici, l’esempio delle Green Communities trentine potrebbe illuminare il percorso verso un mondo più verde e sostenibile per tutti” conclude Donatella Conzatti.

L’incontro di Italia Viva a Primiero