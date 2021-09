Green pass e sci, Fisi: firmato a Milano protocollo per riaperture. Dolomiti superski: tutte le novità dal 27 novembre

Tutte le ultime novità per il mondo dello sci

NordEst – Via libera a Milano, da FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari), Federfuni Italia (l’associazione italiana delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale), AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani) e COLNAZ (Collegio Nazionale Maestri) al protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici a favore degli sciatori non agonisti e amatoriali.

Un accordo fondamentale per consentire ad un settore strategico come quello della montagna di riprendere l’attività nel pieno rispetto delle regole. Le aziende funiviarie rivestono infatti un valore strategico per la tenuta degli equilibri socio-economici dei territori di montagna e del sistema turistico nel suo complesso, alimentando un importante indotto a vantaggio di molteplici operatori economici quali albergatori, commercianti, maestri e scuole di sci. Il protocollo individua i principi generali e le misure di prevenzione del contagio da SARS-COV2 per la ripresa delle attività all’interno di stazioni, aree e comprensori montani in vista della stagione 2021/22, con il fine di garantire sia la sicurezza dei lavoratori, sia quella degli utenti.

La soddisfazione in Dolomiti Superski

“Con entusiasmo e soddisfazione, Dolomiti Superski apprende la notizia, che la Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Legge Green Pass bis”, che tra l’altro regola anche l’utilizzo degli impianti di risalita nelle zone sciistiche durante la prossima stagione invernale 2021-22″.

Pur dovendo ancora affrontare l’aula del Senato e sebbene manchino ancora le linee guida dettagliate, tutto il comparto turistico invernale e le zone alpine non possono che essere soddisfatti, visto l’anticipo abbastanza largo con il quale il Parlamento si è occupato di questo settore, garantendo così sicurezza di programmazione a chi deve preparare comprensori sciistici, strutture ricettive, esercizi gastronomici, scuole sci, noleggi.

Si riprende dopo lo stop

“Sarà in ogni caso una grande sfida per noi, soprattutto dal punto di vista tecnico e organizzativo, ma siamo contenti di avere una prospettiva certa sull’inizio della prossima stagione invernale, che a questo punto pare essere garantita – conferma Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski, una delle destinazioni sciistiche più grandi al mondo, che durante l’inverno scorso è rimasta ferma in toto causa pandemia. Il testo approvato dalla Camera prevede l’obbligo di Green Pass per chi utilizza gli impianti di risalita nelle zone sciistiche, per i quali la capienza verrà ridotta all’80% di quella massima, mentre non ci saranno limitazioni al numero di skipass venduti”.

Le prime aperture

Ad oggi rimangono valide le prescrizioni relative all’obbligo di indossare la mascherina chirurgica a bordo degli impianti di risalita e il rispetto delle distanze agli imbarchi. Dolomiti Superski, che raggruppa 12 comprensori sciistici nelle valli dolomitiche dell’Alto Adige, del Trentino e del Bellunese, prevede le prime aperture di impianti e piste per sabato 27 novembre, per poi andare a pieno regime dal weekend successivo, ovvero dal 4 dicembre in poi.

Il via ufficiale sarà il 27 novembre 2021 per terminare a metà aprile 2022. Alcuni singoli impianti con relativa pista, come da tradizione, apriranno già a novembre, non appena le condizioni meteo e di innevamento lo permetteranno e altri rimarranno aperti addirittura fino al 1° maggio 2022, sempre neve e altri fattori permettendo. La Sellaronda sarà aperta dal 04 dicembre 2021 al 10 aprile 2022, mentre il Giro della Grande Guerra aprirà i battenti subito dopo Natale 2021 per chiudere la stagione il 20 marzo 2022.

Zona sciistica Inizio stagione Fine stagione Cortina d’Ampezzo Zona sciistica Ra Valles Zona sciistica Faloria 27/11/2021 10-18/04/2022 10-18/04/2022 01/05/2022 Plan de Corones Versante nord 27/11/2021 18/04/2022 24/04/2022 Alta Badia 04/12/2021 10/04/2022 Val Gardena/Alpe di Siusi 04/12/2021 10/04/2022 Val di Fassa Carezza 04/12/2021 27/11/2021 10/04/2022 20/03/2022 Arabba/Marmolada 27/11/2021 10-18/04/2022 3 Cime Dolomiti 27/11/2021 18/04/2022 Val di Fiemme/Obereggen 27/11/2021 18/04/2022 San Martino di Castrozza/Passo Rolle 27/11/2021 10/04/2022 Gitschberg Jochtal Bressanone – Plose 04/12/2021 27/03/2022 18/04/2022 03/04/2022 Alpe Lusia – San Pellegrino 04/12/2021 10/04/2022 Civetta 27/11/2021 03/04/2022 SELLARONDA Ski Tour 04/12/2021 10/04/2022 GIRO DELLA GRANDE GUERRA 26/12/2021 20/03/2022

Le novità della stagione

Gli impianti di risalita realizzati o rinnovati in vista della scorsa stagione sciistica 2020-21, che poi non c’è stata a causa del lungo lockdown in seguito alla pandemia da Covid-19, non sono potuti entrare in funzione. Ecco perché questi saranno ancora tra le novità per la prossima stagione invernale 2021-22, assieme ad altre strutture realizzate durante l’estate 2021. I sistemi di innevamento programmato, in quanto essenziali per poter garantire la sciabilità al 100%, anche se le condizioni meteo sono meno favorevoli, sono stati potenziati e ammodernati in varie zone della destinazione sciistica. Questi investimenti sono alla base della fiducia che i clienti di Dolomiti Superski possono porre nell’operato delle 130 società impiantistiche affiliate alla Federconsorzi.

Gli appassionati di sci che verranno a trovarci anche nella stagione invernale 2021-2022, troveranno ben 14 impianti di risalita nuovi o completamente rinnovati, pronti per essere utilizzati, nonché numerose piste rimodellate o recuperate da zone precedentemente utilizzate per fini diversi. Restano una costante anche gli investimenti nel potenziamento dei sistemi di innevamento programmato, che mirano soprattutto a poter impiegare in maniera più efficiente le risorse impiegate per produrre la neve tecnica, ossia acqua di sorgente, energia idroelettrica e aria compressa. In totale, il volume degli investimenti realizzati tra l’estate 2020 e l’estate 2021 per la stagione invernale 2021-2022 è di oltre 130 milioni di euro, di cui circa un quarto per l’innevamento programmato.

ZONA PROGETTO CORTINA D‘AMPEZZO Tofana Nuova cabinovia ad agganciamento automatico “Son dei Prade – Cianzopé – Bai de Dones” collega l’area sciistica “Tofana” con l’area sciistica “Cinque Torri – Col Gallina – Lagazuoi”. Cabine da 10 posti, lunghezza: 4.519 m, dislivello: 242 m, portata oraria: 1.100 p/h. Un progetto realizzato nel contesto dei Campionati del Mondo di sci alpino di Cortina 2021, anche in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, con spiccata vocazione di sostenibilità in quanto funge da surrogato al traffico motorizzato privato e pubblico verso e dal Passo Falzarego. Ra Valles Nuova seggiovia ad agganciamento automatico “Pian di Ra Valles – Ra Valles – Bus di Tofana”, sostituisce le omonime seggiovie esistenti. Seggiole da 4 posti con cupola di protezione. Lunghezza: 1732 m, dislivello: 539 m, portata oraria: 1.800 p/h. PLAN DE CORONES Valdaora-Olang Nuova cabinovia ad agganciamento automatico e stazione intermedia “Olang 1 + 2”, impianto di arroccamento sul versante di Valdaora, sostituisce la cabinovia esistente. Cabine da 10 posti, lunghezza: 4.089 m, dislivello: 1.111 m, portata oraria: 3.900 p/h. Progetto di alto design, ideato da architetti già senior partner di Zaha Hadid. Colle Casies Nuova sciovia “Pichl” sostituisce l’omonimo impianto esistente. Lunghezza: 456 m, dislivello: 166 m, portata oraria: 720 p/h. Nuova pista “Pichl 2” allarga l’offerta in loco. Lunghezza: 480 m, dislivello: 148 m, classificazione: “nera”. Tutto il comprensorio Potenziamento e ammodernamento del sistema di innevamento programmato ALTA BADIA Colfosco Nuova seggiovia ad agganciamento automatico “Sodlisia”, sostituisce l’omonima seggiovia esistente. Seggiole da 8 posti con cupola di protezione, collega l’impianto “Borest” all’impianto “Plans Frara” in direzione Passo Gardena, snellendo la Sellaronda antioraria. Lunghezza: 784 m, dislivello: 100 m, portata oraria: 3.600 p/h. Corvara Nuova seggiovia ad agganciamento automatico “Costoratta”, sostituisce l’omonima seggiovia esistente. Seggiole da 8 posti con cupola di protezione, collega Passo Campolongo con il Boé. Lunghezza: 706 m, dislivello: 215 m, portata oraria: 3.400 p/h. L’impianto snellisce notevolmente la Sellaronda in senso antiorario a Passo Campolongo. San Cassiano Nuova seggiovia ad agganciamento automatico “La Brancia”, sostituisce l’omonima seggiovia esistente. Seggiole da 6 posti, collega la zona Ciampai con il versante occidentale. Lunghezza: 623 m, dislivello: 141 m, portata oraria: 2.800 p/h. VAL GARDENA / ALPE DI SIUSI Dantercepies Nuova pista “La Ria” sulla linea della vecchia cabinovia “Dantercepies”. Lunghezza: 1.110 m, dislivello: 310 m, classificazione: nera. Ortisei Nuova pista di rientro a valle “Pilat” che collega la stazione a monte della cabinovia “Ortisei-Alpe di Siusi” alla sua stazione a valle. Lunghezza: 4.670 m, dislivello: 778 m, classificazione: rossa. VAL DI FASSA / CAREZZA Belvedere Nuova seggiovia ad agganciamento automatico “Kristiania”, sostituisce l’omonima seggiovia esistente. Seggiole da 6 posti con cupola di protezione. Lunghezza: 1.289 m, dislivello: 315 m, portata oraria: 2.300 p/h. L’impianto snellisce notevolmente la Sellaronda in senso antiorario a Passo Pordoi. Completamento della revisione della funivia “Pecol – Col dei Rossi” con sostituzione delle cabine. Nuova stazione di pompaggio e lavori di potenziamento del sistema di innevamento programmato in zona Belvedere. Buffaure Nuova diramazione facile di classificazione “Blu” della pista “Buffaure di sotto”, in alternativa alla pista di classificazione “Rosso”. Nuovo campo scuola Baby con tappeti mobili Pera di Fassa Modifica del tratto finale della pista “Vajolet 1” e completamento dell’allargamento della pista “Vajolet 2” nell’area sciistica Catinaccio. Rinnovo dell’impianto di innevamento di pertinenza della pista “Vajolet 2”. Carezza Nuova cabinovia ad agganciamento automatico “König Laurin 1 + 2”, sostituisce le omonime seggiovie esistenti, collegando Malga Frommer con il Rifugio Coronelle/Laurin’s Lounge. Lunghezza: 1.807 m, dislivello: 566 m, portata oraria: 2.400 p/h. Impianto innovativo per l’architettura interna della stazione a monte, che è a scomparsa quasi totale nella montagna. Nuova funivia “Tires-Malga Frommer” come impianto di arroccamento della Val di Tires. Cabine per 60 passeggeri e stazione a valle sotterranea. Lunghezza: 3.698 m, dislivello: 628 m, portata oraria: 400 p/h. Prolungamento della seggiovia esaposto ad agganciamento automatico esistente “Tschein” fino a Moseralm. Nuova lunghezza: 2.131 m, dislivello: 399 m, portata oraria: 1.600 p/h. Smantellamento della sciovia Moseralm Baby esistente. Migliorie sulle piste “Tschein”, “Rosengarten”, “Paolina” e “Re Laurino” Ammodernamento e potenziamento dell’impianto di innevamento di pertinenza delle piste “Tschein”, “Rosengarten”, “Paolina” e “Re Laurino”. ARABBA / MARMOLADA Arabba Installazione del sistema di sicurezza per ritenuta bambini sulla seggiovia ad agganciamento automatico esistente “Burz”. Realizzazione di un nuovo bacino di raccolta idrica a cielo aperto per innevamento in zona Zoel. Capienza: 40.000 m3 Migliorie e potenziamento degli impianti di innevamento programmato in diverse parti dell’area sciistica di Arabba. Marmolada Riapertura della sciovia esistente “Arei 2” in zona Malga Ciapela, rimasta chiusa causa danneggiamenti per valanga nel 2015-16 e costruzione di relativo vallo antivalanghe. Migliorie del sistema di innevamento programmato e della sala di pompaggio. 3 CIME DOLOMITI Sesto-Monte Elmo Nuova cabinovia ad agganciamento automatico “Helmjet Sexten”, sostituisce la funivia esistente, collegando Sesto con Monte Elmo. Cabine da 10 posti. Lunghezza: 2.205 m, dislivello: 729 m, portata oraria: 2.400 p/h. Sesto-Moso Nuova sciovia “Bruggerleite” sostituisce l’omonima sciovia esistente. Campo scuola a Moso. Lunghezza: 291 m, dislivello: 82 m, portata oraria: 720 p/h. Nuova pista “Moos-Sexten” numerata 41c, che collega la pista “Tre Cime” con l’abitato di Moso. Lunghezza: 1.950 m, dislivello: 310 m, classificazione: “Blu”. VAL DI FIEMME / OBEREGGEN Val di Fiemme Potenziamento e ottimizzazione dell’impianto di innevamento programmato in varie parti dell’area sciistica Obereggen Potenziamento e ottimizzazione dell’impianto di innevamento programmato in varie parti dell’area sciistica S. MARTINO DI CASTROZZA / PASSO ROLLE San Martino di Castrozza Potenziamento dell’impianto di innevamento in zona AlpeTognola, in particolare sulla pista “Tognola Uno”, nonché installazione di 8 nuovi generatori di neve. RIO PUSTERIA – BRESSANONE Rio Pusteria Nuovo skilift “Pobist” a Maranza sostituisce l’omonimo impianti esistente. Lunghezza: 465 m, dislivello: 58 m, portata oraria: 900 p/h. Migliorie alle piste di rientro di Gitschberg e opere di potenziamento e ottimizzazione dell’impianto di innevamento programmato in tutta l’area sciistica. Plose Potenziamento e ottimizzazione dell’impianto di innevamento programmato in tutta l’area sciistica. ALPE LUSIA / SAN PELLEGRINO Alpe Lusia Adattamento e parziale modifica del tratto finale della pista “Fiamme Oro 1” a Alpe Lusia Potenziamento e ottimizzazione dell’impianto di innevamento programmato in varie parti dell’area sciistica. Revisione impianti come da piano di intervento. CIVETTA Palafavera Nuovo skilift “Pelmetto” a Palafavera sostituisce l’omonimo impianto esistente. Lunghezza: 140,5 m, dislivello: 25,00 m, portata oraria: 720 p/h Val di Zoldo Potenziamento dell’impianto di innevamento in zona Val di Zoldo, in particolare sulla pista “Lendina”.