Grecia riapre all’Italia: “Da lunedì via limitazioni”

“Tutte le attività” commerciali italiane impegnate nel turismo si sono “attrezzate” per “ricevere i turisti in sicurezza”, ha quindi sottolineato Di Maio. L’Italia, ha ribadito il ministro, a livello europeo chiede che vi siano in materia di turismo “regole uniformi” e non soluzioni bilaterali o ad hoc “non appropriate”.