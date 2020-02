Bolzano, muore giovane di 17 anni nei boschi di Campo Tures. Capone (UGL): “Più controlli e più sicurezza”

Bolzano – Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato giovedì mattina a Campo Tures, dove un giovane di 17 anni, colpito da un tronco, ha perso la vita.

Il ragazzo è stato soccorso dal soccorso alpino, dalla Croce rossa e dal medico d’urgenza. Vista la gravità dell’incidente era stata allertata pure l’assistenza spirituale. Il ragazzo è morto all’ospedale di Brunico.

Mercoledì sera si era verificato un incidente simile a Mantana in Val Pusteria. Il boscaiolo, Alois Knapp di 83 anni, che era rimasto ferito gravemente ed è morto nella notte all’ospedale di Bolzano. Sono i corso indagini dei carabinieri per escludere eventuali responsabilità di terzi.

“L’UGL e è vicina alla famiglia del giovane boscaiolo che ha perso la vita a Campo Tures. Non si può morire a 17 anni, all’alba della vita, a causa di un incidente sul lavoro. È un avvenimento inaccettabile. Per evitare simili tragedie è necessario incrementare i controlli sui posti di lavoro e promuovere una maggiore formazione e cultura della sicurezza, soprattutto per quei lavoratori che svolgono mansioni a rischio infortuni. L’UGL è impegnata con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno delle ‘morti bianche’. Dobbiamo dire basta a queste stragi silenziose”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla morte del boscaiolo colpito alla testa da un tronco d’albero in provincia di Bolzano.