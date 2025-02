Grave rissa nella notte a Madonna di Campiglio, due accoltellati

Indagano i carabinieri, seconda lite con feriti da inizio anno

Madonna di Campiglio (Trento) – Rissa a colpi di coltello nella notte a Madonna di Campiglio, con il ferimento di due delle persone coinvolte.I fatti – secondo quanto riferisce l’ANSA – sono avvenuti dopo le tre di notte in una zona centrale dell’abitato. Sono in corso gli accertamenti i carabinieri della compagnia di Riva del Garda per capire le motivazioni della lite e individuare le persone coinvolte. Dalle prime ricostruzioni, la rissa sarebbe scaturita tra alcuni lavoratori stagionali, non residenti in Trentino, in età compresa tra i 30 e 40 anni. In due hanno riportato ferite da arma da taglio, che era in possesso di una terza persona.

In particolare, una è stata ferita lievemente, mentre la seconda avrebbe riportato lesioni più gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari della stazione locale. Si tratta della seconda rissa con feriti avvenuta nella località sciistica trentina da inizio anno. Lo scorso 16 gennaio, un 34enne originario di Forlì è stato colpito alla testa con una bottiglia o un bicchiere durante una lite.